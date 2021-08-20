Повысит ли сегодня НБУ учетную ставку: прогнозы банкиров

Представители крупнейших банков в беседе с Интерфакс-Украина прогнозируют, что 9 сентября регулятор повысит учетную ставку до 8,5%.

По мнению украинских банкиров, сегодня НБУ повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Алексей Блинов из «Альфа Банка» отмечает, что в течение последнего месяца ставку повысили более 10 центробанков во всем мире, и украинский регулятор «движется в мировом тренде реагирования на инфляцию».

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В банке ожидают, что НБУ повысит ключевую ставку до 8,5%, но, в то же время, заявляют, что текущую монетарную политику Нацбанка нельзя расценивать как жесткую, так как реальная ставка будет оставаться ниже нейтрального уровня.

В «Укрэксимбанке» также ожидают повышения ставки на 50 б.п., указывая при этом на сохранение фундаментального инфляционного давления на уровне 7,3% г/г и ускорение потребительской инфляции с 9,5% г/г до 10,2% г/г.

По мнению Сергея Колодия из «Райффайзен Банка», сегодняшнее заседание комитета по монетарной политике будет промежуточным, поэтому решение по ставке вряд ли будет отличаться от представленной в июле траектории, предусматривающей повышение с 8% до 8,5%.

На пересмотр показателя в сторону повышения ставят также в «ОТП банке» и банке «Пивденный», тогда как в «Юнекс Банке» прогнозируют сохранение ставки в сентябре на уровне 8%.

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По словам главы правления «Юнекс Банка» Ивана Свитека, с одной стороны, июльский выход инфляционной динамики за рамки прогноза подталкивает регулятора к увеличению ставки, а с другой, – на фоне усложнения ситуации с пандемией большинство членов монетарного комитета могут посчитать повышение чрезмерной мерой.