Мининфраструктуры займется развитием курортов и туризма в рамках «Большой стройки»

Решением Кабинета Министров в сферу управления Министерства инфраструктуры переходит Государственное агентство развития туризма (ГАРТ). В перечень основных задач Мининфраструктуры возвращается также обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере туризма и курортов.

Об этом пишет пресс-служба Мининфраструктуры в Facebook.

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Полномочия по формированию государственной политики в области туризма переходят в Мининфраструктуры от Министерства культуры и информационной политики.

«Мининфраструктуры возвращает в собственную зону ответственности вопросы развития туризма и курортов в Украине. Сегодняшнее решение — не спонтанное. Есть огромный массив работы, которую уже проделала команда ГАРТ в сотрудничестве с Минкультом: это проект „Мандруй Україною“, активные промоции бренда государства на национальном и международном уровнях, а также едва ли не впервые за долгие годы туризм в Украине получил реальное финансирование и видение развития», — прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, Мининфраструктуры сосредоточится на создании условий для развития туристического сектора, важной составляющей которых будет формирование качественной инфраструктуры существующих и будущих туристических объектов в рамках программы Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Наша команда уже долгое время системно сотрудничает с Минкультом. Дороги к туристическим магнитам, новая навигация, развитие водных туристических маршрутов — яркое свидетельство тому», — отметил министр.

В 2011 году функции по формированию и реализации государственной политики в сфере туризма и деятельности курортов уже были среди полномочий Министерства инфраструктуры Украины, однако в 2015 году эти функции были переданы Министерству экономического развития и торговли Украины.