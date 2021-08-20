В аэропорту «Борисполь» назвали самые популярные направления

В международном аэропорту «Борисполь», который возглавил рейтинг крупнейших отечественных аэропортов, назвали наиболее популярные международные направления среди пассажиров. Это открытые для путешествий украинцев Турция, Египет, а также Греция.

Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Там отметили, что в августе 2021 года Международный аэропорт «Борисполь» обслужил 1 251 316 пассажиров. Из них 827 556 — пассажиры регулярных рейсов, 423 760 — нерегулярных.

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В то же время за восемь месяцев 2021-го было обслужено более 5,8 млн пассажиров.

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«Суммарно доля путешествующих на рейсах в эти страны составила 46% от общего количества отправленных из аэропорта „Борисполь“ пассажиров», — отмечается в сообщении.

Больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:

Анталия;

Шарм-эль-Шейх;

Стамбул;

Хургада;

Даламан;

Тиват;

Амстердам;

Бодрум;

Тель-Авив;

Ираклион.

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