0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Банки хотят выдавать беззалоговые кредиты на десятилетие

Банки хотят выдавать беззалоговые кредиты на десятилетие

Сроки кредитования в Украине будут приближаться к европейским стандартам.

Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола «Потребительское кредитование – 2021: каким будет новый бизнес-сезон», который провел «Финансовый клуб».

«В потребительском кредитовании на крупные суммы заемщиков с официальным доходом мы видим увеличение срока кредитования. У нас уже есть продукты на рынке до семи лет», – заявил начальник отдела по работе с физическими лицами главного управления розничного бизнеса Правэкс Банка Олег Заяц.

Но эти сроки будут продлены.

«Например, в Европе есть кэш-продукты беззалоговые до 10-12 лет. Мы как банк будем увеличивать сроки кредитования. По такому продукту возможно незначительное снижение процентных ставок», – анонсировал Олег Заяц.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.