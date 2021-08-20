Банки хотят выдавать беззалоговые кредиты на десятилетие

Сроки кредитования в Украине будут приближаться к европейским стандартам.

Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола «Потребительское кредитование – 2021: каким будет новый бизнес-сезон», который провел «Финансовый клуб».

«В потребительском кредитовании на крупные суммы заемщиков с официальным доходом мы видим увеличение срока кредитования. У нас уже есть продукты на рынке до семи лет», – заявил начальник отдела по работе с физическими лицами главного управления розничного бизнеса Правэкс Банка Олег Заяц.

Но эти сроки будут продлены.

«Например, в Европе есть кэш-продукты беззалоговые до 10-12 лет. Мы как банк будем увеличивать сроки кредитования. По такому продукту возможно незначительное снижение процентных ставок», – анонсировал Олег Заяц.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.