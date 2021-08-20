Украина получит еще $230 млн от Всемирного банка

Всемирный банк готов выделить Украине $230 млн до декабря этого года в рамках глобальной инициативы COVAX.
Об этом шла речь на встрече министра финансов Сергея Марченко с региональным директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупом Банерджи.
Стороны обсудили выделение дополнительного финансирования на борьбу с пандемией COVID-19, реформы финансового и банковского сектора, реализацию пенсионной реформы в Украине и условия получения «Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления» (DPL).
Аруп Банерджи сообщил, что следующий DPL будет направлен на «зеленый переход» и реализацию реформ энергетического сектора. Он также отметил, что Всемирный банк ожидает от украинской стороны предложений относительно возможных проектов для привлечения средств.
Представители Минфина и Всемирного банка договорились уже 9 сентября начать работу над созданием системного проекта DPL и продолжить коммуникацию по вопросам реализации существующих совместных проектов.
Сергей Марченко также отметил, что одним из приоритетов Минфина является воплощение пенсионной реформы в Украине.
«Мы хотим ввести двухуровневое получение пенсии. На первом уровне будет государственная пенсия, а на втором – мы планируем подключить частные фонды. Но для начала реализации этой реформы мы должны быть уверены, что у нас есть возможность контролировать эти процессы и гарантировать эффективность данной системы», – отметил он.
Команда Всемирного банка отметила, что готова поддерживать Украину на каждом этапе в реформировании пенсионной системы.
В июне Минфин и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении Украине кредита в $350 млн от МБРР в рамках проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления».
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