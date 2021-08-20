Минэнерго инициирует закупку 1 миллиона тонн угля для «Центрэнерго» за счет Госрезерва

Министерство энергетики инициирует привлечение средств Госрезерва для закупки угля для ПАО «Центрэнерго» объемом ориентировочно 1 млн тонн.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, отвечая на вопросы журналистов во время энергофорума, организованного Еnergy club.

«Министерство инициировало совещание в Минэкономики, через премьер-министра было поручение. Сейчас будем прорабатывать и пытаться внести соответствующие изменения в госбюджет, чтобы за счет средств Госрезерва закупить уголь для „Центрэнерго“», — сказал Власенко.

По его словам, речь идет об объеме топлива ориентировочно в 1 млн тонн.

При этом, по словам первого замминистра, нет нужды привлекать всю возможную сумму сразу, «деньги могут идти постепенно».

Ранее в Фонде госимущества сообщили, что «Центрэнерго» обратилось в государственные банки за получением кредита на сумму около 1 млрд грн на коммерческих условиях для закупки угля, чтобы избежать его дефицита в отопительный период.