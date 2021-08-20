Межбанк: курс доллара неожиданно вырос

В среду на валютном рынке началась возможная коррекция курса доллара, о которой мы предупреждали в своем утреннем прогнозе. После стольких дней проседания курса, сегодня котировки доллара выросли на 3 копейки с 26,725/26,745 до 26,755/26,775 гривен. Причем главным «виновником» и «инициатором» процесса был сам Нацбанк.
Утром предложение уже традиционно превышало спрос, и котировки явно были готовы и дальше идти вниз. Но НБУ фактически в самом начале сессии вышел с интервенцией по выкупу доллара по 26,72 гривны, что дало сигнал продавцам, что сегодня их день. Имея «универсального покупателя» в лице Нацбанка, они смело стали поднимать свои ценники.
Трагедии в этом не было, ажиотажа среди потенциальных покупателей тоже, но котировки начали постепенно расти. К 11 часам доллар подорожал до 26,73/26,75 гривен, а к обеду плавно дорос до 26,74/26,76. Потенциальные покупатели, ожидавшие до этого дальнейшего проседания курса, наблюдая эту картину, стали закрывать свои позиции.
В итоге, на торгах сформировался тренд на повышение курса доллара и к 15 часам котировки подросли до 26,765/26,785 гривен. Но ближе к 16:00 основная часть покупателей закрылась. Спекулянтам уже не с кем было играть «на повышение» и они стали постепенно снижать свои запросы в тех пределах, которые им позволял рынок. Итог — 26,755/26,775 к концу сессии и общий настрой участников межбанка на дальнейшую коррекцию курса.
Часть наблюдателей при этом все же склонны рассматривать происходящие сегодня события лишь как ситуативный «боковик», который уже завтра закончится новым снижением котировок.
Finance.ua все же поддерживает точку зрения, что данные курсовые колебания в среду — это все же уже начало коррекции с целью в 26,80−26,85 гривен в ближайшее время.
Главные события 8 сентября на валютном рынке:
1) Доллар подорожал на 3 копейки — с утренних 26,725/26,745 гривен до 26,755/26,775 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк в самом начале сессии выходил на межбанк с покупкой доллара по 26,72 гривен, чем развернул в итоге тренд по курсу в сторону роста котировок.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7342 гривен за доллар, а официальный курс на 9 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7452 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,76 / 26,78
евро — 31,63 / 31,65
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1805 / 1,1807
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