В Швейцарии COVID-сертификат будут требовать в барах и ресторанах

Швейцарский COVID-сертификат будут требовать в барах, ресторанах, тренажерных залах и на некоторых частных мероприятиях с понедельника ,13 сентября. Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал, что нужно для путешествия в эту страну.

Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет заявил, что COVID-сертификат теперь будет требоваться практически во всех помещениях.

COVID-сертификаты потребуются для входа:

в закрытые помещения ресторанов, баров;

фитнес-центры, а также на спортивные мероприятия;

на культурные объекты и частные вечеринки.

Во многих случаях сертификат также потребуется на рабочем месте.

Напомним, еще одна страна признала украинские цифровые COVID-сертификаты. С 31 августа украинские цифровые сертификаты о вакцинации совместимы с системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии.

Справка Finance.ua:

Как получить COVID-сертификат в «Дії»:

установить приложение «Дія»;

перейти в раздел «Услуги», ибо в отличие от паспортов и водительских прав, COVID -сертификат — это услуга;