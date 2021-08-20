В Швейцарии COVID-сертификат будут требовать в барах и ресторанах

Швейцарский COVID-сертификат будут требовать в барах, ресторанах, тренажерных залах и на некоторых частных мероприятиях с понедельника ,13 сентября. Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал, что нужно для путешествия в эту страну.
Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет заявил, что COVID-сертификат теперь будет требоваться практически во всех помещениях.
COVID-сертификаты потребуются для входа:
Во многих случаях сертификат также потребуется на рабочем месте.
Напомним, еще одна страна признала украинские цифровые COVID-сертификаты. С 31 августа украинские цифровые сертификаты о вакцинации совместимы с системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии.
Как получить COVID-сертификат в «Дії»:
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