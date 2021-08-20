Минэкономики предлагает идентифицировать интернет-продавцов

Минэкономики разработало проект закона «О защите прав потребителей» в новой редакции, который предусматривает введение механизмов по регулированию интернет-коммерции.
Об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко с Украинским Советом Бизнеса, передает пресс-служба министерства.
«Регулирование интернет-коммерции — требование сегодняшнего дня. Ведь невозможность идентифицировать онлайн-продавца влечет за собой незащищенность прав потребителя и бюджетные потери из-за нерегистрации продавцов как предпринимателей. Таким образом, чтобы решить эти проблемы, инициируем механизм добровольной идентификации в реестре интернет-магазинов продавцами товаров в электронной коммерции», — отметила во время встречи заместитель министра экономики Украины Ирина Новикова.
Что это значит. Предприниматели, осуществляющие электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе как субъекте хозяйствования и перечень информации о продукции.
В законопроекте дается определение «электронная торговая площадка (маркетплейс)» и «электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)» и устанавливается ответственность за непредоставление полной информации субъектом хозяйствования относительно его идентификации.
Сейчас проект закона находится на рассмотрении КМУ.
Также Госпродпотребслужба получает право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к веб-сайту субъектов хозяйствования, которые используют нечестную предпринимательскую практику, нарушают законодательство о защите прав потребителей и которых невозможно идентифицировать. Устанавливается ответственность за предоставление недостоверных данных.
Параллельно с этим Минэкономики совместно с Минцифры работают над созданием платформы «Е-потребитель» для продавцов, которые осуществляют хозяйственную деятельность в интернет-магазинах, в частности маркетплейсах, прайс-агрегаторах, классифайдах.
Этот электронный сервис позволит идентифицировать продавца путем предоставления ему статуса Госпродпотребслужбой «Проверенный продавец».
Также будет создан «Единый реестр продавцов в сфере электронной коммерции».
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