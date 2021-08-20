0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Volkswagen представил беспилотный минивэн

Volkswagen представил беспилотный минивэн

Представленный в форме концепта еще в 2017 году минивэн ID. Buzz все еще в работе. А беспилотный концепт ID. Buzz AD, дебютировавший в Мюнхене, демонстрирует готовность новой модели к производству.

Давно обещанный и долгожданный электрический минивэн ID. Buzz, похоже, вплотную приблизился к воплощению в серийном автомобиле. И даже превратился в беспилотник.

Прототип ID. Buzz AD демонстрирует довольно заметные изменения в дизайне, по сравнению с ранним концептом 2017 года. У него другая оптика и бамперы, и можно предположить, что примерно так будет выглядеть серийная модель. Конечно, фары вряд ли будут черными, как у беспилотного выставочного фургона.


Фото: Volkswagen

Кузов демокара ID. Buzz AD облеплен датчиками, сенсорами, радарами и лидарами для обеспечения информацией системы автономного вождения. На кузове есть надпись self-driving test vehicle и логотипы компаний Argo AI и MOIA. Первая специализируется на робототехнике и искусственном интеллекте, а ее крупнейшими инвесторами являются Ford и Volkswagen. Вторая – полностью принадлежит Volkswagen Group и работает в сфере мобильных сервисов.


Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Buzz AD способен обнаружить объекты, находящиеся на расстоянии более 400 метров. Его уже тестируют в городских условиях, а с 2025 года планируют использовать для беспилотных коммерческих перевозок в отдельных европейских странах.

При этом обычный Volkswagen ID. Buzz в пассажирской и грузовой версиях должен появиться в Европе уже к концу следующего года.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.