Volkswagen представил беспилотный минивэн

Представленный в форме концепта еще в 2017 году минивэн ID. Buzz все еще в работе. А беспилотный концепт ID. Buzz AD, дебютировавший в Мюнхене, демонстрирует готовность новой модели к производству.
Давно обещанный и долгожданный электрический минивэн ID. Buzz, похоже, вплотную приблизился к воплощению в серийном автомобиле. И даже превратился в беспилотник.
Прототип ID. Buzz AD демонстрирует довольно заметные изменения в дизайне, по сравнению с ранним концептом 2017 года. У него другая оптика и бамперы, и можно предположить, что примерно так будет выглядеть серийная модель. Конечно, фары вряд ли будут черными, как у беспилотного выставочного фургона.
Фото: Volkswagen
Кузов демокара ID. Buzz AD облеплен датчиками, сенсорами, радарами и лидарами для обеспечения информацией системы автономного вождения. На кузове есть надпись self-driving test vehicle и логотипы компаний Argo AI и MOIA. Первая специализируется на робототехнике и искусственном интеллекте, а ее крупнейшими инвесторами являются Ford и Volkswagen. Вторая – полностью принадлежит Volkswagen Group и работает в сфере мобильных сервисов.
Фото: Volkswagen
Volkswagen ID. Buzz AD способен обнаружить объекты, находящиеся на расстоянии более 400 метров. Его уже тестируют в городских условиях, а с 2025 года планируют использовать для беспилотных коммерческих перевозок в отдельных европейских странах.
При этом обычный Volkswagen ID. Buzz в пассажирской и грузовой версиях должен появиться в Европе уже к концу следующего года.
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