Компания Asus представила ноутбук-трансформер ExpertBook B3 Flip с 13 МП камерой.
Ноутбук-трансформер Asus ExpertBook B3 Flip (B3402) оснащен дисплеем, который может раскрываться на 360°, и специальным слотом для зарядки и хранения стилуса, фронтальной веб-камерой с разрешением HD и 13-мегапиксельной камерой на задней панели.
Это устройство отлично подойдет для работы или учебы. Поворотное крепление позволяет использовать его не только как обычный ноутбук, но и как планшет. А стилус, входящий в комплект, удобен для создания записей или зарисовок от руки прямо на экране.
Технология двустороннего интеллектуального шумоподавления и камеры с технологией устранения шумов делают 14-дюймовый B3 Flip идеальным устройством для онлайн-обучения и видеоконференций.
Фото: pingvin.pro
Максимальная аппаратная конфигурация ExpertBook B3 Flip включает процессор Intel Core i7 нового 11-го поколения, до 16 ГБ встроенной оперативной памяти и 32 ГБ памяти SO-DIMM. А также накопитель объемом 1 ТБ. Встроенный модуль Wi-Fi 6, производительность которого дополнительно оптимизирована с помощью технологии Asus WiFi Master. Это обеспечивает высокую скорость и отличное качество беспроводного соединения. А встроенный слот для карт SD и nano-SIM позволяет подключаться к интернету через сеть 4G LTE.
Устройства Asus корпоративной серии ExpertBooks славятся высокой надежностью, что отвечает требованиям военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H. Клавиатура, область под ладонями пользователя и тачпад ExpertBook B3 Flip обладает особым антибактериальным покрытием ASUS Antibacterial Guard. Оно препятствует размножению микробов и обеспечивает длительную гигиеническую чистоту поверхности корпуса.
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