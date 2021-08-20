Vodafone Украина закрыл сделку по покупке телеком-оператора Ахметова

Группа компаний Vodafone Украина завершила сделку по покупке 99,99% акций ЧАО Фарлеп-Инвест, которое работает под брендом Vega, и не менее 95% уставного капитала ООО Кейбл ТВ-Финансы. Вероятная сумма покупки — до $ 15 млн.

Об этом говорится в сообщении компании.

Далее Vodafone Украина планирует продолжать осуществлять те же виды хозяйственной деятельности, которые сейчас осуществляют купленные компании.

«Целью покупки данных компаний для Vodafone Украина является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи», — говорится в сообщении Vodafone.

ЧАО Фарлеп-Инвест предоставляет услуги фиксированного доступа к сети интернет и услуги фиксированной телефонной связи. ООО Кейбл ТВ-финансы предоставляет услуги фиксированного доступа к интернету.

Компании обладают частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регионах), а также в диапазоне 2,5−2,7 ГГц.