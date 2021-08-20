Правительство отменяет письменное уведомление о плановых проверках

Недавно Правительство приняло ряд законопроектов, призванных перезагрузить систему проверок бизнеса и создать благоприятный бизнес-климат в Украине. В частности, речь идет о реализации законопроекта «Об основных принципах государственного надзора (контроля)». Finance.ua разбирался, что меняет законопроект.
Законопроект исключает: органы контроля должны письменно уведомлять субъекта хозяйствования о плановой проверке.
Также органы контроля должны обнародовать планы проверок на текущий плановый год на собственных официальных сайтах, а также в Интегрированной автоматизированной системе государственного надзора (контроля).
В рамках усовершенствования работы интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) планируется внедрение функционала автоматического оповещения субъектов хозяйствования о плановых проверках через электронный кабинет.
Напомним, Минэкономики предлагает определить правовой статус государственной инспекции труда, права и обязанности инспекторов труда, а также изменить правила трудовых проверок и штрафы.
Бизнес будут штрафовать за:
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