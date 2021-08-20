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Правительство отменяет письменное уведомление о плановых проверках

Правительство отменяет письменное уведомление о плановых проверках

Недавно Правительство приняло ряд законопроектов, призванных перезагрузить систему проверок бизнеса и создать благоприятный бизнес-климат в Украине. В частности, речь идет о реализации законопроекта «Об основных принципах государственного надзора (контроля)». Finance.ua разбирался, что меняет законопроект.

Законопроект исключает: органы контроля должны письменно уведомлять субъекта хозяйствования о плановой проверке.

Также органы контроля должны обнародовать планы проверок на текущий плановый год на собственных официальных сайтах, а также в Интегрированной автоматизированной системе государственного надзора (контроля).

В рамках усовершенствования работы интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) планируется внедрение функционала автоматического оповещения субъектов хозяйствования о плановых проверках через электронный кабинет.

Напомним, Минэкономики предлагает определить правовой статус государственной инспекции труда, права и обязанности инспекторов труда, а также изменить правила трудовых проверок и штрафы.

Справка Finance.ua:

Бизнес будут штрафовать за:

  • допуск работника к работе без трудового договора, оформление на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, выплаты заработной платы без начисления ЕСВ, – в 15-кратном (а юридические лица и физические лица – предприниматели, которые являются плательщиками единого налога первой – третьей групп, – в 10-кратном) размере минимальной зарплаты за каждого работника, относительно которого совершено нарушение (в настоящее время предусмотрен штраф в размере 10 минзарплат);
  • за повторное нарушение в течение года придется уплатить 30 минзарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение;
  • фактический допуск работника к работе без трудового договора, если на момент выявления нарушения все же начислено и уплачено ЕСВ за такого работника в месяце, который предшествовал месяцу, в котором началось инспекционное посещение, – 5 минзарплат. Подробнее далее.

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По материалам Finance.UA
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