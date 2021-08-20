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Hyundai выпустит водородные версии всех своих грузовиков и автобусов к 2028 году

Hyundai выпустит водородные версии всех своих грузовиков и автобусов к 2028 году

Компания Hyundai Motor уже стала крупнейшим в мире производителем легковых транспортных средств на водородных топливных ячейках, но основной потенциал этого типа силовых установок призван раскрыть рынок грузовой техники. К 2028 году Hyundai обязуется предложить водородную версию каждой из своих 20 моделей грузовиков и автобусов.

По сути, Hyundai уже поставила в Швейцарию несколько десятков среднетоннажных грузовиков на водородном топливе, где они проходят опытную эксплуатацию.

Запас хода имеющихся моделей достигает 400 км, но восполнить его можно за двадцать минут, что весьма неплохо на фоне гипотетического аналога с тяговыми аккумуляторами. К концу десятилетия Hyundai намеревается поставлять на экспорт по 64 тыс. грузовиков на водородном топливе ежегодно.

К 2023 году, как отмечает Nikkei Asian Review, компания выпустит на рынок новое поколение силовой установки на водородных топливных элементах, которое будет дешевле и компактнее имеющегося, но при этом обеспечит прирост мощности и повышение надёжности.

К 2040 году Hyundai намеревается внедрить водородные силовые установки на самолётах, поездах и морских судах.

По оценкам компании, к 2050 году водород будет составлять 18 % потребляемых в мире энергетических ресурсов, а ёмкость соответствующего рынка достигнет $2,5 трлн.

Для сегмента лёгких коммерческих перевозок Hyundai готовит фургон на водородных ячейках, длина которого составит от пяти до семи метров, и который будет обладать высокой степенью автоматизации.

Водородное топливо в сегменте коммерческих перевозок выгодно тем, что не увеличивает массу порожней машины в такой степени, как это делают аккумуляторы, а также позволяет гораздо быстрее восполнять запас хода. Непродуктивные потери времени снижают финансовую отдачу от эксплуатации коммерческой техники, поэтому это важный для данного сегмента рынка критерий.

По материалам 3dnews.ru
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