Правительство поддержало законопроект о штрафах в сфере соцуслуг

Правительство на заседании 8 сентября поддержало законопроект, который должен усилить ответственность в сфере предоставления социальных услуг.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Цель документа. Предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по предоставлению социальных услуг не выполняют свое предназначение и представляют угрозу для людей, как, например, пожар в доме престарелых в Харькове.

«Социальная сфера — это та область, где любые сбои в работе, злоупотребления, манипуляции со стороны поставщиков услуг должны быть сведены к нулю. Социальная функция государства должна работать без сбоев. Это обязанность государства перед гражданами», — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на сегодня не определен механизм контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления социальных услуг. Поэтому правительство предлагает ввести штрафы, размер которых будет колебаться в зависимости от нарушений: