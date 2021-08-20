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Правительство поддержало законопроект о штрафах в сфере соцуслуг

Правительство поддержало законопроект о штрафах в сфере соцуслуг

Правительство на заседании 8 сентября поддержало законопроект, который должен усилить ответственность в сфере предоставления социальных услуг.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Цель документа. Предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по предоставлению социальных услуг не выполняют свое предназначение и представляют угрозу для людей, как, например, пожар в доме престарелых в Харькове.

«Социальная сфера — это та область, где любые сбои в работе, злоупотребления, манипуляции со стороны поставщиков услуг должны быть сведены к нулю. Социальная функция государства должна работать без сбоев. Это обязанность государства перед гражданами», — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на сегодня не определен механизм контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления социальных услуг. Поэтому правительство предлагает ввести штрафы, размер которых будет колебаться в зависимости от нарушений:

  • от десяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,4 тыс. грн до 2,3 млн грн).
По материалам Finance.UA
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