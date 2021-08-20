Правительство доплатит тепловикам за население

Кабинет Министров утвердил методику определения разницы в тарифах на тепло и горячую воду для теплогенерирующих предприятий. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, что украинцев ждет в отопительном сезоне.
На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, согласно контракту, который НАК «Нафтогаз Украины» предлагает теплокоммунэнерго, цена на голубое топливо для коммунальных предприятий составляет 7,42 грн за кубический метр. Это позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне.
Кто решает, когда начать отопительный сезон. Принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон, будут местные власти. Также органы местного самоуправления теперь ответственны за установление тарифов на тепло и горячую воду.
«Правительство, как мы и обещали, продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго», — отметил Денис Шмыгаль.
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Глава правительства напомнил, что на прошлой неделе было одобрено постановление о создании территориальных комиссий, которые будут верифицировать долги ТКЭ. Следующим шагом правительство утвердило методики определения разницы в тарифах.
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«Разница между рыночными тарифами на тепло и горячую воду и теми, по которым платили граждане — это десятки миллиардов гривен. Эту разницу мы компенсируем теплокоммунэнерго, что даст им возможность беспрепятственно пройти отопительный сезон. Это шаг, который позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду, а также навести порядок с собственными коммунальными предприятиями, ведь неэффективность их руководства больше не будет покрываться за счет средств бюджета и налогоплательщиков», — подчеркнул Премьер-министр.
Тарифы на централизованное отопление в Киеве по состоянию на сентябрь 2021 года:
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