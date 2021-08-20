В Мюнхене показали электромобиль Renault 5 (фото, видео)

Finance.ua как портал, который интересуется автоновинками, решил рассказать о концепте нового электрического хэтчбека Renault 5, который был представлен на автосалоне в Мюнхене 7 сентября 2021 года.
Как говорится в видео, серийная версия этого авто появится в продаже в 2024 году.
скриншот с видео
Концепт электромобиля Renault 5 немного напоминает классический Renault R5. В этом электрокаре ретро-стиль будет сочетаться с современными элементами дизайна и передовыми технологиями. Так, передние фары напоминают нам классическую модель, а вместо решетки радиатора установлен передний порт для зарядки батареи.
Новый Renault 5 построят на новой платформе. Он получит модернизированную батарею. Запас хода составит около 400 км, что очень неплохо для небольшого городского электромобиля.
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Цена. Он будет стоить на 33% дешевле, чем сейчас стоит Renault Zoe.
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