В Мюнхене показали электромобиль Renault 5 (фото, видео)

Finance.ua как портал, который интересуется автоновинками, решил рассказать о концепте нового электрического хэтчбека Renault 5, который был представлен на автосалоне в Мюнхене 7 сентября 2021 года.

Как говорится в видео, серийная версия этого авто появится в продаже в 2024 году.



скриншот с видео

Концепт электромобиля Renault 5 немного напоминает классический Renault R5. В этом электрокаре ретро-стиль будет сочетаться с современными элементами дизайна и передовыми технологиями. Так, передние фары напоминают нам классическую модель, а вместо решетки радиатора установлен передний порт для зарядки батареи.

Новый Renault 5 построят на новой платформе. Он получит модернизированную батарею. Запас хода составит около 400 км, что очень неплохо для небольшого городского электромобиля.



Скриншот с видео

Скриншот с видео

Цена. Он будет стоить на 33% дешевле, чем сейчас стоит Renault Zoe.

Справка Finance.ua:

Ранее мы рассказывали, что компания Volkswagen представила концептуальный электромобиль Volkswagen ID. Life на выставке в Мюнхене.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит