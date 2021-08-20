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Теперь зарплаты руководителей госпредприятий будут в открытом доступе

Теперь зарплаты руководителей госпредприятий будут в открытом доступе

Верховная Рада во втором чтении приняла в целом законопроект о введении открытой информации о зарплате и вознаграждении должностных лиц органов, которые были основаны на основе имущества территориальных громад, № 3952.

Соответствующее решение поддержали 324 народных депутата.

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Законопроектом № 3952 предлагается обеспечить открытость информации о структуре, принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя юридического лица публичного права, государственного предприятия или государственной организации, которая имеет целью получение прибыли.

Указанных юридических лиц предлагается отнести к распорядителям публичной информации, а соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

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По материалам УНН
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