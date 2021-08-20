Теперь зарплаты руководителей госпредприятий будут в открытом доступе

Верховная Рада во втором чтении приняла в целом законопроект о введении открытой информации о зарплате и вознаграждении должностных лиц органов, которые были основаны на основе имущества территориальных громад, № 3952.
Соответствующее решение поддержали 324 народных депутата.
Читайте также: Украинцам готовят очередную социальную реформу — в сфере оплаты труда
Законопроектом № 3952 предлагается обеспечить открытость информации о структуре, принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя юридического лица публичного права, государственного предприятия или государственной организации, которая имеет целью получение прибыли.
Указанных юридических лиц предлагается отнести к распорядителям публичной информации, а соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава регуляторной службы не смог подтвердить владение биткоинами на 13 млн грн - НАПКВчера, 17:30 - 837 13
Опасается ли ПриватБанк конкуренции с необанками, и в частности с mono — председатель правления Привата6 ч. назад - 657 8
Стартовали продажи самого дешёвого в мире электромобиляВчера, 22:30 - 1219 6
В Украине спрос на подержанные авто вырос на 56%: какие в трендеВчера, 21:02 - 1858 6
Гетманцев сообщил, сколько украинцев подали декларации в рамках «налоговой амнистии»Вчера, 16:15 - 3328 5
Украинцам готовят очередную социальную реформу — в сфере оплаты труда6 ч. назад - 2320 1
За какие зарплаты готовы работать украинцы: обзор рынка труда9 ч. назад - 1895
В Украине спрос на подержанные авто вырос на 56%: какие в трендеВчера, 21:02 - 1858 6
Стартовали продажи самого дешёвого в мире электромобиляВчера, 22:30 - 1219 6
Межбанк: как долго будет падать доллар и как скоро это закончится6 ч. назад - 1005 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 421 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1641
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 963
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2718 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4140 7