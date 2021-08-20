Toyota инвестирует 13,7 млрд долларов в разработку батарей

Компания Toyota планирует к 2030 году в разработку батарей для электромобилей, в том числе твердотельных батарей, инвестировать 13,7 млрд долларов. Стоимость батарей должна во второй половине десятилетия снизиться в 2 раза.

В 2020 году Toyota начала тестировать прототип твердотельной батареи, которая гораздо эффективней, чем литий-ионная батарея. Ожидается, что этот японский автогигант начнет оснащать свои автомобили твердотельными батареями уже в 2025 году. Во всяком случае, к этому стремятся.

По словам представителей компании Toyota, твердотельными батареями, возможно, будут оснащаться не только электромобили, но и машины с гибридной силовой установкой. Это будет зависеть от характеристик твердотельных батарей.

Как известно, Toyota сейчас разрабатывает новый электрический кроссовер bZ4X. Утверждается, что его батарея после десяти лет эксплуатации будет иметь 90% от своей первоначальной производительности. То есть это будет надежная батарея, рассчитанная на многолетнюю эксплуатацию.

Одна из главных задач Toyota – снижение стоимости батарей на 50% к 2030 году. Это должно снизить и стоимость электромобилей, которыми они оснащаются.