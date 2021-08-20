Беспроводная зарядка Motorola будет заряжать одновременно четыре смартфона (фото)

Компания Motorola представила новое поколение полностью беспроводной зарядки на большом расстоянии. Устройство может заряжать одновременно четыре мобильных устройства, которые находятся на расстоянии до трех метров, при этом зарядное устройство охватывает угол 100 градусов.
Производитель утверждает, что зарядка может осуществляться даже сквозь препятствия, такие как бумага и кожа. Принимая во внимание безопасность пользователя, встроенная технология биологического мониторинга устройства позволит прекращать зарядку при идентификации человеческого тела.
Новое поколение зарядного оборудования Motorola «воздух-воздух» имеет фазированную решетку, состоящую из 1600 антенн, а также оснащено независимым чипом управления зарядкой и алгоритмом зарядки Motorola.
Значительные улучшения в интеграции, отводе тепла, полупроводниковых материалах и скорости преобразования позволяют обеспечить более стабильную и целенаправленную зарядку.
Чень Цзинь, генеральный менеджер подразделения мобильных телефонов Lenovo в Китае, сказал: «Когда я впервые увидел технологию в работе, я тоже был удивлен. Главное, что мы уже близки к коммерческому запуску».
Точные сроки запуска соответствующих зарядных устройств не сообщаются. Первое поколение беспроводной зарядки по воздуху от этой компании было представлено в январе.
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