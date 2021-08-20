СБУ пресекла деятельность злоумышленников, торговавших программами для взлома WhatsApp, Viber и Telegram (фото)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях и предупреждает о действиях злоумышленников, узнал у СБУ о противоправной деятельности работников одной из киевских ІТ компаний.

Так, злоумышленники организовали незаконную продажу специализированного программного обеспечения. Основное его назначение – удаленное получение информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования.

Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через мессенджеры социальных сетей «Вк», «Іnstagram», «Facebok» и WhatsApp, Viber, Telegram или почтовыми ресурсами.

фото: сайт СБУ

Злоумышленники сбывали это программное обеспечение предприятиям частного сектора. Все это якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора.

В ходе проведенных обысков в офисном помещении ІТ компании обнаружены и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.



фото: сайт СБУ

Справка Finance.ua:

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