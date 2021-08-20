СБУ пресекла деятельность злоумышленников, торговавших программами для взлома WhatsApp, Viber и Telegram (фото)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях и предупреждает о действиях злоумышленников, узнал у СБУ о противоправной деятельности работников одной из киевских ІТ компаний.
Так, злоумышленники организовали незаконную продажу специализированного программного обеспечения. Основное его назначение – удаленное получение информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования.
Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через мессенджеры социальных сетей «Вк», «Іnstagram», «Facebok» и WhatsApp, Viber, Telegram или почтовыми ресурсами.
фото: сайт СБУ
Злоумышленники сбывали это программное обеспечение предприятиям частного сектора. Все это якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора.
В ходе проведенных обысков в офисном помещении ІТ компании обнаружены и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
фото: сайт СБУ
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