Депутаты приняли в первом чтении законопроект о защите инвесторов

Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект № 5091 “О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем”. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших инвестициях, решил рассказать, что предусматривает закон.

Согласно пояснительной записке, проект закона создает правовые механизмы для гарантирования государством прав инвесторов на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.

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Согласно предложенному законопроекту, продавать квартиры можно будет только после их регистрации в Минюсте.

Что предлагают депутаты:

установить условия, при которых объекты незавершенного строительства могут быть объектами гражданских прав;

ввести механизм государственной регистрации права собственности на такие объекты, особенности ипотеки и регистрации прав собственности на них;

внедрить принцип “единого окна”, в том числе на получение права на строительные работы и государственную регистрацию права собственности на объект строительства и его составные части;

усовершенствовать процедуру продажи будущих объектов недвижимости через фонды финансирования строительства;

установить размер государственной пошлины, взимаемой государственными нотариусами за заверение договоров отчуждения неделимых объектов незавершенного строительства;

определить особенности обращения взыскания в рамках исполнительного производства на такие объекты;

определить особенности совершения сделок с объектами незавершенного строительства;

предусмотреть создание “неприкосновенного” запаса квадратных метров, пока дом не сдадут в эксплуатацию.

После принятия законопроекта, застройщик будет иметь определенную долю, которую сможет продавать только после того, как дом будет построен – это должно защитить инвесторов, которые будут иметь финансовые проблемы с застройщиком.

Как указывается в пояснительной записке, принятие закона позволит создать прозрачный механизм привлечения средств физлиц и юрлиц в строительство, в том числе предотвратить двойные продажи помещений, продажи объектов, на которые не было подтверждено право на выполнение строительных работ.

Закон также позволит предотвращать изменения технических характеристик объекта строительства без согласия лиц, которые приобрели помещение в нем.