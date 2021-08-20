Депутаты приняли в первом чтении законопроект о защите инвесторов

Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект № 5091 “О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем”. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших инвестициях, решил рассказать, что предусматривает закон.
Согласно пояснительной записке, проект закона создает правовые механизмы для гарантирования государством прав инвесторов на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.
Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Finance_ukr, поскольку там мы оперативно публикуем все законодательные изменения, которые могут касаться ваших личных средств.
Согласно предложенному законопроекту, продавать квартиры можно будет только после их регистрации в Минюсте.
Что предлагают депутаты:
После принятия законопроекта, застройщик будет иметь определенную долю, которую сможет продавать только после того, как дом будет построен – это должно защитить инвесторов, которые будут иметь финансовые проблемы с застройщиком.
Как указывается в пояснительной записке, принятие закона позволит создать прозрачный механизм привлечения средств физлиц и юрлиц в строительство, в том числе предотвратить двойные продажи помещений, продажи объектов, на которые не было подтверждено право на выполнение строительных работ.
Закон также позволит предотвращать изменения технических характеристик объекта строительства без согласия лиц, которые приобрели помещение в нем.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава регуляторной службы не смог подтвердить владение биткоинами на 13 млн грн - НАПКВчера, 17:30 - 709 11
Опасается ли ПриватБанк конкуренции с необанками, и в частности с mono — председатель правления Привата4 ч. назад - 535 8
В Украине спрос на подержанные авто вырос на 56%: какие в трендеВчера, 21:02 - 1751 6
Стартовали продажи самого дешёвого в мире электромобиляВчера, 22:30 - 1093 5
Гетманцев сообщил, сколько украинцев подали декларации в рамках «налоговой амнистии»Вчера, 16:15 - 3211 5
Гетманцев сообщил, сколько украинцев подали декларации в рамках «налоговой амнистии»Вчера, 16:15 - 3211 5
Антимонопольщики вынесли решение о правилах перевозки ручной клади МАУВчера, 16:28 - 2314 1
За какие зарплаты готовы работать украинцы: обзор рынка труда7 ч. назад - 1761
В Украине спрос на подержанные авто вырос на 56%: какие в трендеВчера, 21:02 - 1751 6
Украинцам готовят очередную социальную реформу — в сфере оплаты труда4 ч. назад - 1666 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 415 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1639
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 958
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2712 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4132 7