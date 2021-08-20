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Доступ к интернету: Кабмин одобрил план мероприятий до конца 2022 года

Доступ к интернету: Кабмин одобрил план мероприятий до конца 2022 года

Кабинет Министров одобрил план мероприятий по развитию широкополосного доступа к интернету на 2021 — 2022 годы. План предполагает создание государственной платформы состояния развития Broadband.gov.ua.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, неравномерное обеспечение широкополосного доступа к интернету и низкая готовность государства, бизнеса и граждан к потреблению интернет-услуг обусловлены рядом проблем в вопросах проведения соответствующей государственной политики по обеспечению инклюзивного доступа в интернет (инфраструктурные и ценовые ограничения, достаточно низкий уровень платежеспособности украинцев), надлежащего уровня цифровых навыков у населения, доверия и обеспечения безопасности в интернет-сети и тому подобное.

«Реализация мероприятий, изложенных в плане мероприятий по развитию широкополосного доступа к интернету на 2021 — 2022 годы будет способствовать доступности услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) для каждого жителя Украины», — говорится в документе.

Авторы документа отмечают, что функционирование государственной платформы состояния развития Broadband.gov.ua создаст условия для эффективных государственных инвестиций для обеспечения ШПД во всех заведениях государственной и коммунальной формы собственности, обеспечит прозрачные закупки в телекоммуникационной сфере, возможность подключения к ШПД во всех населенных пунктах страны и будет служить единым окном для сбора информации о качестве телекоммуникационных услуг.

По материалам РБК-Украина
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