Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантине

Finance.ua как портал, который заботится о вашем здоровье и информирует о состоянии вакцинации в Украине, узнал, какие изменения готовит Минздрав относительно прав вакцинированных на карантине.

Министерство здравоохранения готовит изменения в карантинное постановление, которым предлагается дать больше прав вакцинированным гражданам во время действия карантинных ограничений «желтой» и «красной» зон.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно практике европейских стран и США, Минздрав предлагает приблизить качество жизни вакцинированного населения к обычному.

По словам Ляшко, министерство начало работу над изменениями в карантинные нормы для соблюдения баланса между защитой населения от коронавируса и его благополучием, «предполагаем, что большинства ограничений „желтого“ и „красного“ уровня эпидопасности не будет, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений».

При этом для «желтого» уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для «красного» необходим полный курс вакцинации.

«Например, работа учебных заведений в „желтой“ зоне не будет ограничиваться при условии наличия у 80% сотрудников документа о вакцинации, по меньшей мере одной дозой», — добавил Ляшко.

Когда начнут действовать. Новые ограничения вступят в силу через неделю после рассмотрения правительством.

«Только когда постановление вступит в силу, а это как минимум семь дней с момента рассмотрения на заседании Кабмина, предлагаем созвать национальную комиссию, где рассмотрят вопрос о введении „желтого“ уровня на территории страны. До того времени все, в том числе заведения образования, продолжат работу по правилам „зеленого“ уровня», — пояснил Ляшко.

Справка Finance.ua:

с июня в Украине началась вакцинация против COVID -19 рабочих коллективов компаний, которые имеют в своем штате свыше 50 человек, желающих привиться.