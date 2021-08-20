Госбюджет-2022 впервые будет основываться на трехлетней декларации, - Шмыгаль

Проект государственного бюджета на 2022 год направят в Верховную Раду на следующей неделе. Впервые он будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.
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«15 сентября, как это предусмотрено законодательством, правительство направит в парламент проект государственного бюджета на 2022 год», — сообщил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года.
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«Это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами, среди которых: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и, конечно, социальные программы», — добавил премьер.
Отметим, до этого государственный бюджет не основывался на среднесрочных декларациях.
В июле Верховная Рада приняла к сведению такую бюджетную декларацию на 2022−2024 годы. Она представляет собой видение бюджетной политики со стороны правительства.
В частности, согласно этому документу рост экономики Украины ожидается на уровне 3,8% в 2022 году, 4,7% – в 2023 и 5,0% – в 2024.
Доходы в 2022 году должны быть на уровне 1 219,6 млрд гривен, в 2023 году — 1 333,2 млрд гривен, в 2024 году — 1 451,6 млрд гривен.
Также предполагается, что средняя зарплата составит: в 2022 году — 15 258 гривен, в 2023 году — 17 159 гривен, в 2024 году — 19 063 гривны.
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