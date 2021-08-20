Huawei запатентовала смартфон с выдвижным дисплеем и поддержкой жестового управления

Huawei запатентовала уже второй смартфон с выдвижным дисплеем. В отличие от растягиваемого Mate X Rollable, новое устройство получило необычное управление.

Согласно патентной документации на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), выдвижным дисплеем смартфона можно управлять как посредством прикосновений к нему с тактильной обратной связью, так и с помощью жестов. При этом выдвигаться экран устройства может в сопровождении звуковых эффектов, скрывающих звук работы механизма.

Перед расширением дисплея на нём появляется ползунок, который позволит управлять процессом и будет доступен для обоих способов — тактильного и с помощью жестов.



Изображение: LetsGoDigital

Работа второго метода будет обеспечиваться камерой и/или датчиком движения. Судя по описанию, при жесте влево экран выдвигается, а вправо — возвращается в исходное положение.



Изображение: LetsGoDigital

Кроме того, у пользователя есть возможность регулировать скорость процесса, которая будет меняться в зависимости от зафиксированного датчиком или камерой количества пальцев, задействованных в жесте. Также в патенте сказано, что устройство получит поддержку стилуса.

Дата релиза смартфона с выдвижным дисплеем от Huawei пока неизвестна.