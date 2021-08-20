LG разработала гибкий дисплей для смартфонов

Инженеры LG заявили о разработке нового защитного покрытия для дисплеев смартфонов, превосходящее по характеристикам ультратонкое гибкое стекло.

Ожидается, что в перспективе компания предложит его коммерческое использование.

По заверению бренда, фирменный материал сочетает в себе твёрдость стеклянного покрытия с гибкостью пластикового. Толщина плёнки нового поколения составляет всего несколько микрометров — при этом, как утверждает вендор, материал не имеет склонности к появлению трещин на своей поверхности. Ожидается, что такой тип защиты подойдёт, в том числе для смартфонов со складывающимися наружу экранами.

Согласно протоколу испытаний, дисплей с подобной защитой выдерживает более 200 000 операций сгибания — на практике это означает около пяти лет эксплуатации.

Массовое производство нового покрытия компания планирует начать уже в 2022 году, а на рынок смартфоны, использующие перспективный материал, поступят в 2023-м. Кроме того, подобной защитой в дальнейшем могут обзавестись и экраны ноутбуков, а также планшетов и других электронных устройств.