LG разработала гибкий дисплей для смартфонов

Инженеры LG заявили о разработке нового защитного покрытия для дисплеев смартфонов, превосходящее по характеристикам ультратонкое гибкое стекло.
Ожидается, что в перспективе компания предложит его коммерческое использование.
По заверению бренда, фирменный материал сочетает в себе твёрдость стеклянного покрытия с гибкостью пластикового. Толщина плёнки нового поколения составляет всего несколько микрометров — при этом, как утверждает вендор, материал не имеет склонности к появлению трещин на своей поверхности. Ожидается, что такой тип защиты подойдёт, в том числе для смартфонов со складывающимися наружу экранами.
Согласно протоколу испытаний, дисплей с подобной защитой выдерживает более 200 000 операций сгибания — на практике это означает около пяти лет эксплуатации.
Массовое производство нового покрытия компания планирует начать уже в 2022 году, а на рынок смартфоны, использующие перспективный материал, поступят в 2023-м. Кроме того, подобной защитой в дальнейшем могут обзавестись и экраны ноутбуков, а также планшетов и других электронных устройств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стартовали продажи самого дешёвого в мире электромобиляПозавчера, 22:30 - 1642 8
Опасается ли ПриватБанк конкуренции с необанками, и в частности с mono — председатель правления ПриватаВчера, 11:17 - 959 5
Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантинеВчера, 19:30 - 236 4
Кабмин утвердил размеры зарплат для "инвестнянь"Вчера, 16:14 - 398 2
Шмыгаль анонсировал конкурс по отбору четырех членов наблюдательного совета НафтогазаВчера, 09:15 - 141 2
Украинцам готовят очередную социальную реформу — в сфере оплаты трудаВчера, 11:00 - 8843 1
За какие зарплаты готовы работать украинцы: обзор рынка трудаВчера, 08:03 - 2742
Межбанк: как долго будет падать доллар и как скоро это закончитсяВчера, 10:47 - 1344 1
Finance.ua ищет людей для исследования новой финансовой услуги — вознаграждение 500 грнВчера, 12:10 - 1290
Самые прибыльные и самые убыточные банки в первом полугодииВчера, 17:00 - 1261
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 427 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1662
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 970
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2745 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4162 7