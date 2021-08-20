Рада установила одновременный переход права на землю и недвижимость

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект в целом № 5248 об установлении одновременного перехода права на землю и недвижимость. Finance.ua, как портал, который заботится о вашей недвижимости, решил рассказать, что изменится для владельцев земельных участков.
Соответствующее решение поддержали 301 народных депутата.
Что предлагают депутаты:
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Депутаты также определили, что предметом соглашения, предусматривающего переход права собственности на объект недвижимого имущества, который размещен на земельном участке (кроме земель государственной, коммунальной собственности), который находится в собственности отчуждателя объекта недвижимого имущества, должен быть также такой земельный участок или отдельная доля в праве общей собственности на него.
Существенным условием такого соглашения является условие относительно одновременного перехода права собственности на такой земельный участок от отчуждателя к приобретателю такого объекта недвижимого имущества.
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