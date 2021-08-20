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Рада установила одновременный переход права на землю и недвижимость

Рада установила одновременный переход права на землю и недвижимость

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект в целом № 5248 об установлении одновременного перехода права на землю и недвижимость. Finance.ua, как портал, который заботится о вашей недвижимости, решил рассказать, что изменится для владельцев земельных участков.

Соответствующее решение поддержали 301 народных депутата.

Что предлагают депутаты:

  • установление обязательного одновременного оформления прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества (жилой дом, здание или сооружение), которое на нем расположено, а также обратный порядок одновременного перехода прав на недвижимое имущество в случае перехода прав на земельный участок, на котором расположено указанное недвижимое имущество;

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  • унифицировать указанные правила для перехода прав собственности и всех видов пользования земельным участком в случае перехода права собственности или права пользования земельным участком в случае приобретения права собственности на расположенные на таком земельном участке объекты недвижимого имущества путем внесения изменений в статью 120 Земельного кодекса Украины и статью 377 Гражданского кодекса Украины.

Депутаты также определили, что предметом соглашения, предусматривающего переход права собственности на объект недвижимого имущества, который размещен на земельном участке (кроме земель государственной, коммунальной собственности), который находится в собственности отчуждателя объекта недвижимого имущества, должен быть также такой земельный участок или отдельная доля в праве общей собственности на него.

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Существенным условием такого соглашения является условие относительно одновременного перехода права собственности на такой земельный участок от отчуждателя к приобретателю такого объекта недвижимого имущества.

По материалам Finance.UA
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