Turkish Airlines начнет летать из Николаева в Стамбул

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, какие новые направления открылись для полетов. Так, авиакомпания Turkish Airlines с 23 сентября 2021 года начнет летать из Николаева в Стамбул.
Об этом сообщил директор международного аэропорта «Николаев» Федор Барна на своей странице в Facebook.
«После длительных переговоров с одной из крупнейших авиакомпаний мира — Turkish Airlines — рад анонсировать открытие долгожданного регулярного рейса в Стамбул из аэропорта «Николаев», — написал он.
Рейсы в Стамбул будут совершаться 5 раз в неделю, а билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.
В то же время на сайте Turkish Airlines отсутствует направление в аэропорт «Николаев».
Напомним, ранее сообщалось, что с 23 сентября SkyUp Airlines начинает выполнять рейсы по маршруту Киев — Прага — Киев.
В случае задержки авиарейса пассажир имеет право:
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