Turkish Airlines начнет летать из Николаева в Стамбул

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, какие новые направления открылись для полетов. Так, авиакомпания Turkish Airlines с 23 сентября 2021 года начнет летать из Николаева в Стамбул.

Об этом сообщил директор международного аэропорта «Николаев» Федор Барна на своей странице в Facebook.

«После длительных переговоров с одной из крупнейших авиакомпаний мира — Turkish Airlines — рад анонсировать открытие долгожданного регулярного рейса в Стамбул из аэропорта «Николаев», — написал он.

Рейсы в Стамбул будут совершаться 5 раз в неделю, а билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.

В то же время на сайте Turkish Airlines отсутствует направление в аэропорт «Николаев».

Напомним, ранее сообщалось, что с 23 сентября SkyUp Airlines начинает выполнять рейсы по маршруту Киев — Прага — Киев.

Справка Finance.ua:

В случае задержки авиарейса пассажир имеет право:

на бесплатные питание, прохладительные напитки, а также два звонка или электронных письма — если задержка составляет более чем два часа;

компенсацию стоимости билета или другой рейс — если задержка составляет более пяти часов;

если же при выборе другого рейса снижается его класс, то в течение семи дней пассажиру должны возместить: 30 процентов от использованного тарифа для всех рейсов дальностью 1500 километров или менее; 50 процентов для всех рейсов дальностью свыше 1500 до 3500 километров; 75 процентов для всех рейсов большей протяженности;