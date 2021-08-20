По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (54,591 млн грн и 39,563 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (36 и 41), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,80-26,81 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активных заявок по доллару на сумму 94,154 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,8000 – 2 222

26,8100 – 50 000

26,8000 – 45 555

26,8000 – 5 000

26,8000 – 30 000

26,8000 – 10 000

26,8000 – 50 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,8000 – 25 000

26,8000 – 20 000

26,8200 – 55 777

26,8200 – 120 000

26,8200 – 21 000

26,8200 – 10 000

26,8200 – 99 999

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8315 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7841 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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