По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (54,591 млн грн и 39,563 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (36 и 41), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,80-26,81 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активных заявок по доллару на сумму 94,154 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
26,8100 – 50 000
26,8000 – 45 555
26,8000 – 5 000
26,8000 – 30 000
26,8000 – 10 000
26,8000 – 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8000 – 25 000
26,8000 – 20 000
26,8200 – 55 777
26,8200 – 120 000
26,8200 – 21 000
26,8200 – 10 000
26,8200 – 99 999
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8315 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7841 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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