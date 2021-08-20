Рада приняла закон о виртуальных активах

Верховная Рада приняла закон №3637 «О виртуальных активах». Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, как документ урегулирует рынок криптовалют и других виртуальных активов в Украине.
Документ во втором чтении поддержали 276 народных депутатов.
Документ предусматривает решение таких проблем, связанных с функционированием криптовалюты:
Согласно закону, виртуальный актив – это нематериальное благо, которое является объектом гражданских прав, имеет стоимость и выражено совокупностью данных в электронной форме.
Существование и оборотоспособность виртуального актива обеспечивается системой обеспечения оборота виртуальных активов. Виртуальный актив может удостоверять имущественные права, в частности права требования на другие объекты гражданских прав.
Финансовыми виртуальными активами закон определяет:
В то же время в документе прописано, что виртуальные активы не являются средством платежа в Украине и не могут быть предметом обмена на имущество (товары), работы (услуги).
Порядок оборота в Украине ОВА (ВЦ) устанавливает Нацбанк, а оборот ОВА (ФИ) – Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
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