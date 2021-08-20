Рада приняла закон о виртуальных активах

Верховная Рада приняла закон №3637 «О виртуальных активах». Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, как документ урегулирует рынок криптовалют и других виртуальных активов в Украине.

Документ во втором чтении поддержали 276 народных депутатов.

Документ предусматривает решение таких проблем, связанных с функционированием криптовалюты:

упорядочение нормативно-правового регулирования для рынка виртуальных активов;

определение правового статуса виртуальных активов как объектов гражданских прав;

упорядочение гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами, возникающих в процессе использования виртуальных активов;

определение правового статуса участников рынка и пользователей в сфере виртуальных активов;

установление основных принципов и принципов государственной политики в сфере виртуальных активов;

государственное регулирование и контроль на рынке виртуальных активов.

Согласно закону, виртуальный актив – это нематериальное благо, которое является объектом гражданских прав, имеет стоимость и выражено совокупностью данных в электронной форме.

Существование и оборотоспособность виртуального актива обеспечивается системой обеспечения оборота виртуальных активов. Виртуальный актив может удостоверять имущественные права, в частности права требования на другие объекты гражданских прав.

Финансовыми виртуальными активами закон определяет:

эмитированный резидентом Украины обеспеченный виртуальный актив, который обеспечен валютными ценностями – ОВА (ВЦ);

(ВЦ); эмитированный резидентом Украины обеспеченный виртуальный актив, который обеспечен ценной бумагой или деривативным финансовым инструментом ОВА (ФИ).

В то же время в документе прописано, что виртуальные активы не являются средством платежа в Украине и не могут быть предметом обмена на имущество (товары), работы (услуги).

Порядок оборота в Украине ОВА (ВЦ) устанавливает Нацбанк, а оборот ОВА (ФИ) – Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Справка Finance.ua:

как сообщил”:https://t.me/zedigital/789 министр цифровой трансформации Михаил Федоров, общая капитализация криптоиндустрии превысила 2 триллиона долларов США . Украина – одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, по данным Chainanalysis. В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн;

зачем нужен этот закон: создается юрисдикция, где у криптокоманий будут прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобная работа с регулятором и выгодное налогообложение. Международные биржи не могут заходить в Украину. Но благодаря закону это урегулируется.

Кстати, прогнозы экспертов относительно рынка криптовалют мы также часто публикуем в своем телеграм-канале Finance_ukr . Подписывайтесь, чтобы всегда знать, что будет с Bitcoin!