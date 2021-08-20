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Газпром не сможет использовать Nord Stream 2 на полную мощность — глава PGNiG

Газпром не сможет использовать Nord Stream 2 на полную мощность — глава PGNiG

Газопровод Nord Stream 2 («Северный поток-2»), если будет введен в эксплуатацию, должен подлежать европейским регуляциям. В таком случае Газпром не сможет его эксплуатировать на полную мощность и вынужден будет использовать для транзита и газотранспортную систему Украины.

Об этом заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский в ходе XXX Экономического форума в Карпаче (Польша).

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«Завершение строительства газопровода при условии, что он будет функционировать согласно европейским регуляциям, будет означать, что Газпром не сможет его использовать на полную мощность. Если он не сможет этого делать, то вынужден будет дальше транспортировать газ через Украину. Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2», — подчеркнул Маевский.

В контексте украинско-польского сотрудничества в газовой сфере председатель правления PGNiG отметил, что за 5 лет компания экспортировала в Украину более 3 млрд куб. природного газа, в частности часть после регазификации с LNG-терминала.

Он отметил, что залежи газа в Украине оцениваются на сегодня как крупнейшие в Европе — примерно 1 млрд куб. м газа. Поэтому в вопросе добычи газа в Украине польская компания вместе с партнером — компанией «Энергетические ресурсы Украины» — видит для себя большие перспективы.

«Мы предварительно подписали меморандум на поиск газа в Украине. У нас есть соглашение на использование украинских газохранилищ, мы также имеем концессию на добычу газа на западе Украины, вблизи границы с Польшей. Эти залежи аналогичны польским в Подкарпатском воеводстве, и мы надеемся на успех», — сказал Маевский.

Он добавил, что у PGNiG есть соглашения с польскими компаниями Geofizyka Torun и Exallo Drilling, которые проводят газоразведку, сейсмические исследования и бурение скважин, и они могут выполнять эту работу в Украине.

«Поэтому украинский рынок мы воспринимаем как весьма перспективный», — подытожил председатель правления PGNiG.

Справка Finance.ua:

  • в августе компания Nord Stream 2, оператор строительства «Северного потока-2», проиграла в немецком суде дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС.
По материалам Укринформ
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