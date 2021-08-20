Mercedes-Benz представил новый универсал C-Class (фото)

Компания Mercedes-Benz презентовала на автосалоне в Мюнхене новый универсал C-Class All-Terrain 2022 модельного года.

Новая разработка немецкого производителя оснащается дизельным двигателем с турбонаддувом. Объем данной силовой установки составляет 2 литра. Данному транспортному средству полагается система полного привода.

Новый универсал имеет два режима движения. Первый режим активизирует все силы и ресурсы транспортного средства для максимально комфортного передвижения в условиях пересеченной местности. Второй режим отвечает за регулировку скорости на спуске.

Когда будет запущено серийное производство нового немецкого универсала 202 модельного года, пока не сообщается.