Mercedes-Benz представил новый универсал C-Class (фото)

Компания Mercedes-Benz презентовала на автосалоне в Мюнхене новый универсал C-Class All-Terrain 2022 модельного года.
Новая разработка немецкого производителя оснащается дизельным двигателем с турбонаддувом. Объем данной силовой установки составляет 2 литра. Данному транспортному средству полагается система полного привода.
Новый универсал имеет два режима движения. Первый режим активизирует все силы и ресурсы транспортного средства для максимально комфортного передвижения в условиях пересеченной местности. Второй режим отвечает за регулировку скорости на спуске.
Когда будет запущено серийное производство нового немецкого универсала 202 модельного года, пока не сообщается.
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