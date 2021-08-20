Цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» за год выросла более чем на 53%

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) за год выросла на 53,52% – до 2 034,63 грн/МВт-ч (без НДС).

Об этом сообщает ГП «Оператор рынка».

«Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на РСВ за август 2021 года составляет 2 034,63 грн/МВт-ч (без НДС). Это на 37,99% выше, чем июльская цена, и на 53,52% выше, чем цена за август 2020 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом месяце на РСВ в торговой зоне «ОЭС Украины» наблюдался дефицит предложений с 17 до 24 часов. Спрос по сравнению с июлем 2021 года увеличился на 8,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%. Общий объем заявок на продажу электроэнергии в августе 2021 года на РСВ в торговой зоне ОЭС Украины» против предыдущего месяца уменьшился на 1,9%.

В торговой зоне «БуОс» в июле преобладал профицит предложений. Спрос по сравнению с июлем увеличился на 2,9%, против августа 2020 года – на 27,9%. Объем заявок на продажу в августе 2021 года на РСВ увеличился на 2,9%.

На внутрисуточном рынке (ВСР) средневзвешенная цена акцептованной в августе 2021 года электроэнергии составляет 2 976,69 грн/МВт-ч. (без НДС). Это на 70,54% выше если сравнить с июлем 2021 года, и в 2,5 раза выше против августа прошлого года.

Итого на площадке «Оператора рынка» объем купли-продажи электрической энергии на РСВ и ВСР в августе составил 2 901,24 ГВт-час. Это на 7,02% больше, чем в июле 2021 года. Объемы торгов составляли 25,47% от общего потребления электроэнергии всеми категориями потребителей Украины.