Украинцам готовят очередную социальную реформу — в сфере оплаты труда

В правительстве готовят очередную социальную реформу – на этот раз в сфере оплаты труда.
В Министерстве экономики разработали законопроект относительно усиления защиты прав работников на своевременную выплату заработной платы в полном объеме, сообщает Обозреватель.
Законопроект концептуально меняет подход к определению размера штрафа за нарушение сроков выплаты заработной платы – предлагается наказывать за каждого работника, которому предприятие задолжало. Сейчас сумма штрафа не зависит от количества последних, имеет значение лишь сам факт задолженности в целом. Его размер составляет на данный момент от 8500 до 17 000 грн.
Если же законопроект примут, система штрафов в сфере оплаты труда будет выглядеть следующим образом:
Кроме штрафов, работодателя обяжут оплатить работнику пеню в размере учетной ставки НБУ за каждый день задержки зарплаты.
Авторы законопроекта предлагают предоставить право работнику приостановить выполнение рабочих обязанностей в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней. Обязательное условие – предупредить работодателя о намерении прекратить работу за 2 дня.
Однако не во всех случаях работник сможет прекратить выполнение рабочих обязанностей. Это недопустимо в условиях, если такое прекращение:
Запрещается временно прекращать свою работу работникам органов прокуратуры, судов, Вооруженных Сил Украины, органов государственной власти, органов местного самоуправления, безопасности и правопорядка (кроме технического и обслуживающего персонала).
Законопроект предлагает убрать из Закона “Об индексации денежных доходов населения” такой объект индексации как оплата труда (денежное обеспечение). Сейчас действует требование об обязательном проведении индексации зарплат в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Если документ будет принят, то индексировать будут только пенсии, стипендии и алименты.
Законодатели хотят предоставить возможность предприятиям самим устанавливать сроки выплаты отпускных в коллективных договорах. В связи с этим из закона “Об отпусках” исключается норма, согласно которой отпускные следует выплачивать не позднее чем за три дня до начала отпуска.
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