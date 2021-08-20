Samsung готовится выпустить рекордный датчик для камер до 2025 года

Хечан Ли, старший вице-президент Samsung Electronics Automotive Sensors, показал интересный слайд в своем выступлении на SEMI Europe Summit.

На слайде представлено изменение размера пикселей и разрешения сенсора камеры с 2000 года. Кроме того, он показывает, что Samsung планирует выпустить 576-мегапиксельный датчик камеры где-то в 2025 году.

Однако этот сенсор может появиться не в смартфонах, а в автомобилях.

«Для нашего новейшего датчика изображения разрешением 108 Мп ISOCELL Bright HM1, мы внедрили нашу запатентованную технологию Nonacell, которая значительно увеличивает количество светопоглощающих пикселей. По сравнению с предыдущей технологией Tetracell, которая имеет массив 2×2, структура пикселей 3×3 технологии Nonacell позволяет, например, девяти пикселям 0,8 мкм функционировать как один пиксель 2,4 мкм. Это также снижает проблему, которая возникает из-за условий слабого освещения, когда световая информация часто бывает бедной», — рассказал Хечан Ли.



Изображение: gizchina.com

На сайте Samsung ранее упоминалось, что разрешение человеческого глаза составляет около 500 мегапикселей, и компания надеется превзойти этот уровень. Однако это не обязательно означает, что сенсором будет удобно пользоваться в смартфонах.

Наоборот, такие датчики могут использоваться в автономных транспортных средствах, дронах и медицинском оборудовании. Автономным транспортным средствам также необходимы сверхмощные чипы для обработки изображений и видео с таких датчиков высокого разрешения. Так что предположение, что на смартфонах такого сенсора не будет, вполне логично.

Добавим, 50-мегапиксельный сенсор ISOCELL GN2 от Samsung будет хорошим выбором для смартфонов из-за его большого размера пикселя (2,8 мкм), двухпиксельной автофокусировки, обработки HDR, записи видео 4K 120 кадров в секунду и 8K 30 кадров в секунду, а также низкого уровня шума.

Новые Galaxy S22 и Galaxy S22 + могут использовать именно этот 50-мегапиксельный сенсор.