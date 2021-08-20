Опасается ли ПриватБанк конкуренции с необанками, и в частности с mono — председатель правления Привата

К необанкам следует относиться серьезно, пусть даже небольшая их часть станет успешной.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил глава правления ПриватБанка Герхард Бёш, отвечая на вопрос, как он оценивает угрозы конкуренции со стороны необанков, в том числе – monobank.

Читайте также: ПриватБанк официально получил нового руководителя — НБУ

По его словам, большинство необанков в Европе не преуспевают, и мы о них даже никогда не слышали.

“Но есть один интересный момент, — сказал Бёш, — в Европе необанки заставили классические банки оптимизировать работу, потому что угроза необанков ощутима, реальна. Банковский сектор эту угрозу осознал и пытается улучшиться».

По его словам, что касается ПриватБанка, у него есть три конкурентных преимущества.

Читайте также: ПриватБанк продает безнадежные карточные кредиты на 700 млн грн

«[Первая] наша позиция на рынке, клиентская база и размер клиентского портфеля. Второе: ПриватБанк на протяжении многих лет был неоспоримым лидером инновационности и имеет большой потенциал дальнейшего роста. Что касается цифровых каналов, ноу-хау, мы не слабее ни одного из необанков. И главное. Мы не необанк в классическом понимании, у нас есть дополнительное преимущество — размер нашей сети», — сказал Бёш.

Он также отметил, что необанки, как правило, начинают свою работу, сосредоточившись на одном очень узком сегменте, где проще расширять свою клиентскую базу. В то же время, цифровые каналы, Приват24 плюс сеть филиалов позволяет ПриватБанку быть гораздо ближе к клиенту, чем любому другому банку.

При этом Бёш признал, что у Привата есть план сокращения сети и количества сотрудников до экономически оправданного уровня.

“Это объективная реальность, новая реальность. Все больше клиентов переходят на цифровые каналы взаимодействия с банком. Все большее количество клиентов будет использовать все большее количество продуктов, не посещая при этом отделения банков. Но мы говорим о постепенном, естественном сокращении», — сказал он.