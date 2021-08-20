Как отыскать и унаследовать депозиты в банках и сколько это стоит

Finance.ua как портал, который заботится о благосостоянии своих читателей, решил рассказать о том, как унаследовать депозиты, ценные бумаги и другие финансовые активы.
В Минсоцполитики недавно предложили внести изменения в законодательство и взыскивать с наследников имущества умерших граждан расходы на содержание последних, которые понесло государство. Эта новость и ее обсуждение выявили тот факт, что большинство украинцев имеют слабое представление, что такое наследство и каким образом его можно получить.
Как найти и унаследовать депозиты в банках: Процедура наследования денежных средств, размещенных наследодателем на банковских счетах, в целом не очень отличается от процедуры наследования другого имущества. Но наследники не всегда знают, есть ли у наследодателя депозиты и в каком именно банке они размещены. Особенно часто этот вопрос возникает в случае наследования по закону.
Кто поможет разыскать счета. Нотариус, к которому вы обратились с заявлением о принятии наследства. Он направит в банковское учреждение соответствующий запрос, который позволяет открыть банковскую тайну и сообщить нотариусу на такой запрос все обстоятельства, связанные со счетом наследодателя.
Однако в Украине сейчас насчитывается 72 банка и, возможно, что придется присылать соответствующие запросы в каждый из них.
Цена вопроса. У частных нотариусов определенной цены на такую услугу нет, все происходит по договоренности. У государственного нотариуса на эту услугу существуют тарифы, установленные Минюстом. Поэтому назвать сумму, в которую это обойдется, трудно – все зависит от конкретного случая.
Если вклад в другой стране. Его возможно отыскать. Процедура примерно аналогична отечественной, но в зависимости от законодательства каждой страны существуют нюансы. Банковский счет можно отыскать. И начинать его поиски надо именно с помощью нотариуса.
Читайте более подробно в материале Как наследовать депозиты, ценные бумаги и другие финансовые активы. Разбираемся в нюансах
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить большеВчера, 07:10 - 906 7
Майнинг криптовалюты потребляет электричества, как вся Финляндия: выводы ученыхВчера, 01:22 - 405 3
Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналкуВчера, 11:05 - 865 3
Стратег Bloomberg прогнозирует рост биткоина до $100 тысяч, эфира - до $5 тысячВчера, 06:45 - 665 3
Банки хотят выдавать беззалоговые кредиты на десятилетиеВчера, 18:30 - 922 2
За что сотрудника могут уволить без его согласия: список причинВчера, 10:05 - 5748
Польша введет налоговые льготы для заробитчанВчера, 13:12 - 1547 2
Финансовый аналитик спрогнозировал инфляцию и обесценение доллараВчера, 21:19 - 1122 2
Банки хотят выдавать беззалоговые кредиты на десятилетиеВчера, 18:30 - 922 2
Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналкуВчера, 11:05 - 865 3
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 535 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1761
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1028
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2919 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4349 7