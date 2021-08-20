Как отыскать и унаследовать депозиты в банках и сколько это стоит

Finance.ua как портал, который заботится о благосостоянии своих читателей, решил рассказать о том, как унаследовать депозиты, ценные бумаги и другие финансовые активы.

В Минсоцполитики недавно предложили внести изменения в законодательство и взыскивать с наследников имущества умерших граждан расходы на содержание последних, которые понесло государство. Эта новость и ее обсуждение выявили тот факт, что большинство украинцев имеют слабое представление, что такое наследство и каким образом его можно получить.

Как найти и унаследовать депозиты в банках: Процедура наследования денежных средств, размещенных наследодателем на банковских счетах, в целом не очень отличается от процедуры наследования другого имущества. Но наследники не всегда знают, есть ли у наследодателя депозиты и в каком именно банке они размещены. Особенно часто этот вопрос возникает в случае наследования по закону.

Кто поможет разыскать счета. Нотариус, к которому вы обратились с заявлением о принятии наследства. Он направит в банковское учреждение соответствующий запрос, который позволяет открыть банковскую тайну и сообщить нотариусу на такой запрос все обстоятельства, связанные со счетом наследодателя.

Однако в Украине сейчас насчитывается 72 банка и, возможно, что придется присылать соответствующие запросы в каждый из них.

Цена вопроса. У частных нотариусов определенной цены на такую услугу нет, все происходит по договоренности. У государственного нотариуса на эту услугу существуют тарифы, установленные Минюстом. Поэтому назвать сумму, в которую это обойдется, трудно – все зависит от конкретного случая.

Если вклад в другой стране. Его возможно отыскать. Процедура примерно аналогична отечественной, но в зависимости от законодательства каждой страны существуют нюансы. Банковский счет можно отыскать. И начинать его поиски надо именно с помощью нотариуса.

Читайте более подробно в материале Как наследовать депозиты, ценные бумаги и другие финансовые активы. Разбираемся в нюансах

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