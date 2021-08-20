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Украинцы стали брать еще больше микрокредитов (инфографика)

Украинцы стали брать еще больше микрокредитов (инфографика)

Finance.ua как портал, который знает все о кредитах, рассказывает, как изменилась динамика выданных кредитов и сколько украинцы задолжали микрофинансовым организациям.

Сколько кредитов взяли? За первое полугодие 2021-го украинскими микрофинансовыми организациями (МФО) было выдано 7 152 636 быстрых кредитов на сумму 31,6 млрд, пишет Опендатабот. Это на 43% больше денег, чем в первом полугодии 2020 года, когда общая сумма займов составила 22 млрд.

Количество выдаваемых в Украине кредитов растет год от года: в 2019 году ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. кредитов, в 2020 — 1 млн кредитов, а в 2021 выдается уже 1,2 млн.

Что с долгами? Также продолжает увеличиваться общая сумма невыплаченных долгов по микрокредитам — ее рост с начала года составил 6,5%. На данный момент украинцы должны микрофинансовым организациям 14,9 млрд грн по просроченным кредитам.

С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 9% — с 4059 до 4417 грн.

Справка Finance.ua:

  • в начале года вступили в силу изменения в закон о кредитовании, влияющие на сферу микрокредитных финансовых организаций. Так, размер суммы штрафов и пени не может быть больше двух размеров полученной человеком суммы, если кредит более 1 минимальной заработной платы (6 тыс. грн с 1 января 2021 года);
  • однако это правило не распространяется на меньшие кредиты. Здесь по-прежнему действует общая норма – размер штрафов и пени не может превышать 50% кредита. Участники рынка еще зимой высказали мнение, что эти изменения не будут существенно влиять на количество выдаваемых кредитов, и как теперь видно, они были правы.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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