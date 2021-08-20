Украинцы стали брать еще больше микрокредитов (инфографика)

Finance.ua как портал, который знает все о кредитах, рассказывает, как изменилась динамика выданных кредитов и сколько украинцы задолжали микрофинансовым организациям.
Сколько кредитов взяли? За первое полугодие 2021-го украинскими микрофинансовыми организациями (МФО) было выдано 7 152 636 быстрых кредитов на сумму 31,6 млрд, пишет Опендатабот. Это на 43% больше денег, чем в первом полугодии 2020 года, когда общая сумма займов составила 22 млрд.
Количество выдаваемых в Украине кредитов растет год от года: в 2019 году ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. кредитов, в 2020 — 1 млн кредитов, а в 2021 выдается уже 1,2 млн.
Что с долгами? Также продолжает увеличиваться общая сумма невыплаченных долгов по микрокредитам — ее рост с начала года составил 6,5%. На данный момент украинцы должны микрофинансовым организациям 14,9 млрд грн по просроченным кредитам.
С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 9% — с 4059 до 4417 грн.
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