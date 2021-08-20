НАБУ проверит использование средств в рамках «Большой стройки»

Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет проверку использования государственных средств в ходе реализации президентского проекта «Большая стройка».

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

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«Это большой проект, который связан с освоением крупных бюджетных средств, и в любом случае все правоохранительные органы, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всем и ответы на вопрос, есть ли там что-то противоправное или нет», – отметил он.

В то же время Сытник подчеркнул, что сейчас не время делать какие-то заявления. «Это политическая дискуссия, а не правоохранительная», – добавил он.

Напомним, ранее бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян подал в НАБУ заявление о возможном хищении средств в рамках проекта «Большая стройка».