Рада сделала шаг к реформе общественного транспорта

Верховная Рада 7 сентября приняла закон «О внесении изменений в статью 7 закона „Об автомобильном транспорте“ относительно организации пассажирских перевозок».
Принятие соответствующего правительственного законопроекта во втором чтении поддержали 313 народных депутатов.
Целью его принятия является необходимость приведения порядка организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствие с новым административно-территориальным устройством.
В частности, законом передаются полномочия по организации пассажирских перевозок между городами, которые ранее исполняли районные администрации, общинам (пригородные маршруты в рамках одной общины) и областным администрациям (маршруты, которые проходят по территории нескольких общин в одной области).
Законом предлагается возложить обеспечение организации пассажирских перевозок:
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