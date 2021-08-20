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Межбанк: курс доллара продолжил падение

Межбанк: курс доллара продолжил падение

Вторник на валютном рынке продолжил тенденции конца прошлой недели и понедельника. И прошел достаточно интересно. Предложение опять существенно превышало спрос, что отражалось как на настроениях участников рынка, так и тренде по котировкам американской валюты в течение сессии. За день доллар подешевел еще на 5 копеек — до 26,70/26,72 гривен.

Поведение и курсовые задачи крупных игроков в сочетании с новой вынужденной интервенцией Нацбанка по выкупу излишка доллара — вот главные мотиваторы межбанка 7 сентября. Активность клиентов после вчерашней непопулярной для украинского межбанка формы расчетов по доллару на ТОМе — сегодня просто зашкаливала, и уже к 14 часам объем операций на торгах превысил отметку в $ 200 млн.

Нехватка гривны у клиентов продолжит стимулировать активные продажи экспортной выручки, но и покупатели валюты уже постепенно активизируются, боясь разворота курса.

Подобный настрой на межбанке приведет к усилению противостояния курсовых интересов крупных игроков на торгах и снизит темпы проседания котировок. «Дно» по курсу явно не за горами и это понимают все — как покупатели, так и продавцы. А значит и свои планы они выстроят, исходя из этого предположения. Рынок всегда живет ожиданиями, поэтому при таких настроениях участников торгов — до конца этой недели уже начнется коррекция.

Ход торгов:

С самого утра предложение превышало спрос, и с утренних 26,75/26,77 гривен доллар к 12 часам просел до 26,735/26,755. Доллар подешевел бы и больше, если бы не Нацбанк. Дело в том, что продавцы нервничали и уже были готовы смириться с окончательным проседанием котировок к цели ниже 26,70 гривен к концу дня. Покупатели же не торопились и выжидали, отчаянно сбивая цену. Противостояние продолжалось бы достаточно долго, но ближе к 11:30 на рынке появился НБУ с покупкой $ 5 млн по цене не выше 27,74 гривен. Это несколько подхлестнуло выжидавших до этого покупателей и торговля пошла гораздо живее. Но как только НБУ ушел с рынка, а это произошло достаточно быстро — предложение опять стало превышать спрос. В итоге, на обед дилеры пошли при курсе 26,675/26,695 гривен, а сразу после него котировки опустились еще на 1 копейку — до 26,665/26,685.

После обеда продавцы несколько повеселели. Дело в том, что активизировались как покупатели, выжидавшие «дна» по курсу, так и спекулянты, которые откупали свои утренние продажи. Это привело к постепенному росту спроса на валюту и к 16 часам котировки подросли до 26,685/26,705 гривен, а завершилась сессия по доллару на уровне 26,70/26,72. Многие продавцы ожидали второго выхода регулятора за день, но сегодня он предпочел после обеда просто остаться в роли наблюдателя.

Главные события 7 сентября на валютном рынке:

1) Доллар подешевел еще на 5 копеек — с утренних 26,75/26,77 гривен до 26,70/26,72 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк в первой половине дня выходил на межбанк с покупкой доллара по цене не выше 26,74 гривны и купил $ 5 млн.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7645 гривен за доллар, а официальный курс на 8 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7317 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,70 / 26,72
евро — 31,65 / 31,67

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1843 / 1,1845

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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