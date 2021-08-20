Предприятия начнут наказывать за ложную информацию о конечных бенефициарных владельцах

Народные депутаты от «Слуги народа» Виктория Кинзбурская и Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов проверки информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юридических лиц» 6003.

Пока текста пока нет, однако соавтор Ольга Василевская-Смаглюк объяснила суть изменений.

«Ответьте себе на вопрос, стали бы вы тратить средства на обслуживание базы данных, если бы не были уверены в достоверности данных в ней? А вот государство наше тратит. Кто еще не догадался, речь о Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Данные о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц вносятся в этот реестр без проверки на достоверность. Кого лицо, которое обращается по поводу регистрационного действия, назвало бенефициаром, того в реестре и укажут», – отметила она.

По ее словам, в Украине периодически проводится Национальная оценка рисков отмывания средств и финансирования терроризма. Государственные органы анализируют сферы, за которые ответственны, и выявляют слабые места, позволяющие отмывать средства и финансировать терроризм.

«Уже дважды наличие в нашем реестре недостоверных данных о конечных бенефициарных владельцах было идентифицировано как брешь, которая на общенациональном уровне создает благоприятные условия для отмывания средств. Мы решили, что дальше так продолжаться не может, и совместно со специалистами в области финансового мониторинга разработали законопроект 6003», – добавила Василевская-Смаглюк.

Его суть заключается в том, что если по данным субъекта первичного финансового мониторинга (а это банки, нотариусы, аудиторы, адвокаты, брокеры и многие другие субъекты) будет выходить, что в реестре недостоверная информация о бенефициаре, то государство, проверив, действительно ли информация недостоверна, исключит ложные сведения из реестра.

Исключение этих сведений из реестра повлечет за собой для предприятия ряд негативных последствий, поэтому придется указать правду о своем бенефициаре.