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Шмыгаль анонсировал конкурс по отбору четырех членов наблюдательного совета Нафтогаза

Шмыгаль анонсировал конкурс по отбору четырех членов наблюдательного совета Нафтогаза

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Они должны избрать нового председателя правления компании до 1 мая 2022 года.

Об этом сообщил премьер в Telegram-канале.

«Поручил первому вице-премьеру-министру экономики Алексею Любченко в течение недели обеспечить объявление конкурса по отбору четырех членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины», — написал он.

Указано, что поручение отдано на исполнение решения СНБО от 30 июля текущего года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, введенного в действие указом президента № 452 от 28 августа 2021 года.

«Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года для того, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • 30 апреля наблюдательный совет Нафтогаза объявил, что уходит в отставку. Перед этим Кабмин отстранил членов наблюдательного совета сроком на два дня и уволил председателя правления Андрея Коболева, назначив вместо него Юрия Витренко;
  • уже 14 мая стало известно, что пять из шести членов наблюдательного совета Нафтогаза отказались от предложения Кабмина продлить их полномочия на год. Но позже согласились продлить контракты.
По материалам Корреспондент.net
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