Вакцина от COVID-19, которую признает больше всего стран (инфографика)

Все больше стран для въезда требуют сертификат вакцинации. Finance.ua разбирался, какую вакцину признают в большинстве стран.
По информации Министерства здравоохранения, AstraZeneca – лидер среди противоковидных вакцин, прививка которыми позволяет путешествовать в разные страны без ПЦР-тестов, анализов на антиген или самоизоляции.
По данным онлайн-издания о визовых требованиях разных стран VisaGuide.World, AstraZeneca европейского и корейского производства признана в более чем 140 странах мира.
AstraZeneca/Covishield индийского производства — в 60 странах.
Документы о прививках мРНК-вакциной Comirnaty/Pfizer признают более 120 стран, вакциной Moderna — более 80.
Инфографика Минздрава
Прививки вакциной CoronaVac/Sinovac принимают в почти 50 странах.
Впрочем, следует помнить, что даже, если страна признает документы о прививках определенной вакциной, это не значит, что они автоматически дают вам право въезда на ее территорию. Каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ в зависимости от эпидемиологической ситуации как внутри самой страны, так и в стране, из которой направляется путешественник. Эти требования могут меняться.
Проверяйте актуальные правила въезда в каждую конкретную страну на специальном сайте Министерства иностранных дел.
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