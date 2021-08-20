Вакцина от COVID-19, которую признает больше всего стран (инфографика)

Все больше стран для въезда требуют сертификат вакцинации. Finance.ua разбирался, какую вакцину признают в большинстве стран.

По информации Министерства здравоохранения, AstraZeneca – лидер среди противоковидных вакцин, прививка которыми позволяет путешествовать в разные страны без ПЦР-тестов, анализов на антиген или самоизоляции.

По данным онлайн-издания о визовых требованиях разных стран VisaGuide.World, AstraZeneca европейского и корейского производства признана в более чем 140 странах мира.

AstraZeneca/Covishield индийского производства — в 60 странах.

Документы о прививках мРНК-вакциной Comirnaty/Pfizer признают более 120 стран, вакциной Moderna — более 80.

Инфографика Минздрава

Прививки вакциной CoronaVac/Sinovac принимают в почти 50 странах.

Впрочем, следует помнить, что даже, если страна признает документы о прививках определенной вакциной, это не значит, что они автоматически дают вам право въезда на ее территорию. Каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ в зависимости от эпидемиологической ситуации как внутри самой страны, так и в стране, из которой направляется путешественник. Эти требования могут меняться.

Проверяйте актуальные правила въезда в каждую конкретную страну на специальном сайте Министерства иностранных дел.

Справка Finance.ua:

1 июня в Украине зарегистрирована вакцина AstraZeneca, производимая в Италии и имеющая такое же торговое название для экстренного медицинского применения.

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