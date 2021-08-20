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Skoda Enyaq Coupe iV уже на дорогах: каким будет новый электрический кроссовер

Skoda Enyaq Coupe iV уже на дорогах: каким будет новый электрический кроссовер

Компания Skoda опубликовала фотографии нового электрического кроссовера на стадии дорожных испытаний. Конечно, машины очень хорошо замаскированы, но главные выводы о внешности Enyaq Coupe iV сделать можно.

Сразу видно, что в отличие от серийного кроссовера Skoda Enyaq iV, новинка обладает купеобразным кузовом типа лифтбек. Причем уже в базе он будет оборудован панорамной крышей.

За счет изогнутого арочного профиля крыши Skoda Enyaq Coupe iV даже на целый миллиметр выше, а вот в длину существенно превосходит своего собрата. При этом объем багажника при загрузке шторки уменьшился с 585 до 570 литров.


Фото: Skoda

Размеры Skoda Enyaq Coupe iV:

  • длина – 4 563 мм;
  • ширина – 1 879 мм;
  • высота – 1 617 мм;
  • колесная база – 2 765 мм.

По сравнению с серийным электрическим кроссовером, более обтекаемый кузов позволил Skoda Enyaq Coupe iV уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления Cd с 0,257 до 0,247 и увеличить расчетную дальность хода на одной зарядке по 520 км в 535 км по циклу WLTP.

Это показатель для Skoda Enyaq Coupe 80 iV с 204-сильным электромотором и батареей на 82 кВт·ч. Тогда как в авто начального уровня Enyaq Coupe 60 iV будет установлен мотор мощностью 179 л. с. и батарея емкостью 62 кВт·ч.


Фото: Skoda

А лучшим будет полноприводный Enyaq Coupe iV 80x. Суммарная мощность двух электромоторов составит 265 л. с., а в будущем, скорее всего, появится и спортивная версия Enyaq iV RS с 306-сильной силовой установкой и эксклюзивной отделкой.

По материалам Фокус
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