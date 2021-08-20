Skoda Enyaq Coupe iV уже на дорогах: каким будет новый электрический кроссовер

Компания Skoda опубликовала фотографии нового электрического кроссовера на стадии дорожных испытаний. Конечно, машины очень хорошо замаскированы, но главные выводы о внешности Enyaq Coupe iV сделать можно.
Сразу видно, что в отличие от серийного кроссовера Skoda Enyaq iV, новинка обладает купеобразным кузовом типа лифтбек. Причем уже в базе он будет оборудован панорамной крышей.
За счет изогнутого арочного профиля крыши Skoda Enyaq Coupe iV даже на целый миллиметр выше, а вот в длину существенно превосходит своего собрата. При этом объем багажника при загрузке шторки уменьшился с 585 до 570 литров.
Фото: Skoda
Размеры Skoda Enyaq Coupe iV:
По сравнению с серийным электрическим кроссовером, более обтекаемый кузов позволил Skoda Enyaq Coupe iV уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления Cd с 0,257 до 0,247 и увеличить расчетную дальность хода на одной зарядке по 520 км в 535 км по циклу WLTP.
Это показатель для Skoda Enyaq Coupe 80 iV с 204-сильным электромотором и батареей на 82 кВт·ч. Тогда как в авто начального уровня Enyaq Coupe 60 iV будет установлен мотор мощностью 179 л. с. и батарея емкостью 62 кВт·ч.
Фото: Skoda
А лучшим будет полноприводный Enyaq Coupe iV 80x. Суммарная мощность двух электромоторов составит 265 л. с., а в будущем, скорее всего, появится и спортивная версия Enyaq iV RS с 306-сильной силовой установкой и эксклюзивной отделкой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД рассказали о новом принципе распределения средств от камер автофиксацииВчера, 09:14 - 946 7
Украина получит транш от МВФ: в Евросоюзе похвалили судебную реформуВчера, 11:29 - 1222 6
Volkswagen представил электрокар ID Life (фото)Вчера, 00:12 - 1111 5
В Украине спрос на подержанные авто вырос на 56%: какие в трендеВчера, 21:02 - 617 3
Гетманцев сообщил, сколько украинцев подали декларации в рамках «налоговой амнистии»Вчера, 16:15 - 1861 3
Кому назначат субсидию на следующий период без обращенийВчера, 13:02 - 20723
Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбереженийВчера, 14:01 - 11057 1
НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более полумиллиона гривенВчера, 09:00 - 1913 1
Гетманцев сообщил, сколько украинцев подали декларации в рамках «налоговой амнистии»Вчера, 16:15 - 1861 3
Антимонопольщики вынесли решение о правилах перевозки ручной клади МАУВчера, 16:28 - 1320 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 375 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1602
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 939
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2661 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4074 7