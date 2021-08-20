НБУ официально зарегистрировал первые коллекторские компании в Украине

В Украине зарегистрированы первые коллекторские компании.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке Украины и получили статус коллекторских компаний», — сказано в сообщении.

Решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября 2021 года.

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Напомним, что в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

Все компании, которые на день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и планировали продолжать ее, имели месячный срок (с 14 июля по 13 августа 2021 года), чтобы подать в Национальный банк необходимые документы для включения в реестр коллекторских компаний (далее — реестр).

Национальный банк по результатам обработки представленных документов осуществляет регистрацию учреждений, которые отвечают всем требованиям законодательства. Другие юридические лица, планирующие приобретение статуса коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в Национальный банк.

Национальный банк напоминает, что только компании, внесенные в реестр, будут иметь право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.