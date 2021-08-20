НБУ официально зарегистрировал первые коллекторские компании в Украине

В Украине зарегистрированы первые коллекторские компании.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке Украины и получили статус коллекторских компаний», — сказано в сообщении.
Решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября 2021 года.
Читайте также: Защита от коллекторов: что изменилось с принятием закона
Напомним, что в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.
Все компании, которые на день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и планировали продолжать ее, имели месячный срок (с 14 июля по 13 августа 2021 года), чтобы подать в Национальный банк необходимые документы для включения в реестр коллекторских компаний (далее — реестр).
Национальный банк по результатам обработки представленных документов осуществляет регистрацию учреждений, которые отвечают всем требованиям законодательства. Другие юридические лица, планирующие приобретение статуса коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в Национальный банк.
Национальный банк напоминает, что только компании, внесенные в реестр, будут иметь право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Недвижимость в ипотеку: сколько можно заработать на арендеВчера, 21:02 - 2524 22
Украина получит транш от МВФ: в Евросоюзе похвалили судебную реформу9 ч. назад - 1087 6
В МВД рассказали о новом принципе распределения средств от камер автофиксации12 ч. назад - 822 6
Volkswagen представил электрокар ID Life (фото)21 ч. назад - 1011 4
Гетманцев сообщил, сколько украинцев подали декларации в рамках «налоговой амнистии»5 ч. назад - 844 2
Кому назначат субсидию на следующий период без обращений8 ч. назад - 11804
Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений7 ч. назад - 6819 1
Недвижимость в ипотеку: сколько можно заработать на арендеВчера, 21:02 - 2524 22
НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более полумиллиона гривен12 ч. назад - 1779 1
Немцы за полгода скупили 90 тонн золота15 ч. назад - 1136 2
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 368 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1597
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 933
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2648 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4053 7