Law & Trade Forum. Право. Бизнес. Торговля

Law & Trade Forum – уникальное мероприятие ААУ, который дает возможность объединить усилия бизнеса и адвокатуры с целью решения главных проблем в сфере международной торговли и защиты бизнеса.
Данный форум поможет провести анализ влияния внешнеэкономической деятельности; ознакомиться с последними практики рассмотрения споров европейскими и украинскими судами, и выполнение решений этих судов. Даст ответ на вопрос как защитить цифровые данные и активы своей компании. Будут освещены последние тренды интернет-бизнеса, кибербезопасности и налогообложения. Открытие рынка земли в Украине.
Дата проведения: 24 сентября 2021.
Место встречи: IQ Business Center, ул. Болсуновских, 13-15.
Время проведения: 09:00 – 17:30.
Среди спикеров будут: представитель компании Vodafone Украины, PepsiCo, McDonald’s Украина, Новая Почта, патрульная полиция Украины, директор департамента офиса противодействия рейдерству и другие.
Что именно будет рассматриваться:
Налоговая практика и Внешнеэкономическая деятельность.
Форум даст ответ на актуальные вопросы по внешнеэкономических операций. Расскажет о последних судебные практики по административным спорам, практики по разрешению налоговых споров. Интернет-услуги нерезидентов: как платить НДС по новым правилам. Поделится полезной информацией об ответственности за торговые долги предприятия и вопросы налоговой амнистии.
Электронная коммерция. Интернет бизнес.
Форум раскроет последние тренды e-commerce в 2021 году. Раскроет правовые аспекты и перспективы развития E-менеджмента. Очень важный вопрос кибербезопасности, как защитить и сохранить цифровые активы – советы лучших специалистов, и как уберечь свой онлайн-бизнес от кибермошенников. Конфиденциальная информация: какую информацию могут предоставлять телефонные операторы Украины и на каких условиях?
Расскажет последние судебные практики по разрешению вопросов авторского права в онлайн-бизнесе.
Торговое право, таможня, споры по внешнеэкономической деятельности.
Спикеры форума расскажут о последних судебных практиках по спорам о внешнеэкономической деятельности. Дадут практические рекомендации по заключению договоров в ВЭД. Осветят тему правового сопровождения по обеспечению в международной торговле и международный арбитраж, как найти активы. Поделятся как снять арест имущества иностранных компаний.
Инвестирование. Международная торговля. Комплаенс.
Форум поможет с пониманием вопросам разрешения инвестиционных споров. Обсудит тему открытия рынка земли в Украине. Раскроет тему безопасности государственных реестров во время рынка земли. Зацепятся вопросы финансового мониторинга 2021: субъекты, порядок проведения и кто несет ответственность. Даст понимание в вопросе банковского комплаенс, как элемента торгового процесса.
Подробная информация и регистрация.
По поводу партнерства:
Аксенова Анна Дмитриевна, aksenova@uaa.org.ua, тел. моб .: 067 441 27 октября
По поводу вопросам участия и оплаты:
Плотникова Лилия Витальевна, plotnikova@uaa.org.ua, тел. моб: 067 327 53 32
До встречи на форуме!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Недвижимость в ипотеку: сколько можно заработать на арендеВчера, 21:02 - 2247 12
В МВД рассказали о новом принципе распределения средств от камер автофиксации9 ч. назад - 709 6
Украина получит транш от МВФ: в Евросоюзе похвалили судебную реформу6 ч. назад - 933 5
Volkswagen представил электрокар ID Life (фото)18 ч. назад - 885 3
Немцы за полгода скупили 90 тонн золота12 ч. назад - 1016 2
Кому назначат субсидию на следующий период без обращений5 ч. назад - 3478
Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений4 ч. назад - 3177 1
Недвижимость в ипотеку: сколько можно заработать на арендеВчера, 21:02 - 2247 12
Доллар опять дешевеет на межбанке: что происходитВчера, 18:11 - 2027
НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более полумиллиона гривен9 ч. назад - 1635 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 363 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1596
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 926
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2637 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4044 7