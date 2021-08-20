0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0 Реклама

Law & Trade Forum. Право. Бизнес. Торговля

Law & Trade Forum – уникальное мероприятие ААУ, который дает возможность объединить усилия бизнеса и адвокатуры с целью решения главных проблем в сфере международной торговли и защиты бизнеса.
Данный форум поможет провести анализ влияния внешнеэкономической деятельности; ознакомиться с последними практики рассмотрения споров европейскими и украинскими судами, и выполнение решений этих судов. Даст ответ на вопрос как защитить цифровые данные и активы своей компании. Будут освещены последние тренды интернет-бизнеса, кибербезопасности и налогообложения. Открытие рынка земли в Украине.

Дата проведения: 24 сентября 2021.

Место встречи: IQ Business Center, ул. Болсуновских, 13-15.

Время проведения: 09:00 – 17:30.

Среди спикеров будут: представитель компании Vodafone Украины, PepsiCo, McDonald’s Украина, Новая Почта, патрульная полиция Украины, директор департамента офиса противодействия рейдерству и другие.

Что именно будет рассматриваться:

Налоговая практика и Внешнеэкономическая деятельность.

Форум даст ответ на актуальные вопросы по внешнеэкономических операций. Расскажет о последних судебные практики по административным спорам, практики по разрешению налоговых споров. Интернет-услуги нерезидентов: как платить НДС по новым правилам. Поделится полезной информацией об ответственности за торговые долги предприятия и вопросы налоговой амнистии.

Электронная коммерция. Интернет бизнес.

Форум раскроет последние тренды e-commerce в 2021 году. Раскроет правовые аспекты и перспективы развития E-менеджмента. Очень важный вопрос кибербезопасности, как защитить и сохранить цифровые активы – советы лучших специалистов, и как уберечь свой онлайн-бизнес от кибермошенников. Конфиденциальная информация: какую информацию могут предоставлять телефонные операторы Украины и на каких условиях?
Расскажет последние судебные практики по разрешению вопросов авторского права в онлайн-бизнесе.

Торговое право, таможня, споры по внешнеэкономической деятельности.

Спикеры форума расскажут о последних судебных практиках по спорам о внешнеэкономической деятельности. Дадут практические рекомендации по заключению договоров в ВЭД. Осветят тему правового сопровождения по обеспечению в международной торговле и международный арбитраж, как найти активы. Поделятся как снять арест имущества иностранных компаний.

Инвестирование. Международная торговля. Комплаенс.

Форум поможет с пониманием вопросам разрешения инвестиционных споров. Обсудит тему открытия рынка земли в Украине. Раскроет тему безопасности государственных реестров во время рынка земли. Зацепятся вопросы финансового мониторинга 2021: субъекты, порядок проведения и кто несет ответственность. Даст понимание в вопросе банковского комплаенс, как элемента торгового процесса.

Подробная информация и регистрация.

По поводу партнерства:

Аксенова Анна Дмитриевна, aksenova@uaa.org.ua, тел. моб .: 067 441 27 октября

По поводу вопросам участия и оплаты:

Плотникова Лилия Витальевна, plotnikova@uaa.org.ua, тел. моб: 067 327 53 32

До встречи на форуме!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.