Law & Trade Forum. Право. Бизнес. Торговля

Law & Trade Forum – уникальное мероприятие ААУ, который дает возможность объединить усилия бизнеса и адвокатуры с целью решения главных проблем в сфере международной торговли и защиты бизнеса.

Данный форум поможет провести анализ влияния внешнеэкономической деятельности; ознакомиться с последними практики рассмотрения споров европейскими и украинскими судами, и выполнение решений этих судов. Даст ответ на вопрос как защитить цифровые данные и активы своей компании. Будут освещены последние тренды интернет-бизнеса, кибербезопасности и налогообложения. Открытие рынка земли в Украине.

Дата проведения: 24 сентября 2021.

Место встречи: IQ Business Center, ул. Болсуновских, 13-15.

Время проведения: 09:00 – 17:30.

Среди спикеров будут: представитель компании Vodafone Украины, PepsiCo, McDonald’s Украина, Новая Почта, патрульная полиция Украины, директор департамента офиса противодействия рейдерству и другие.

Что именно будет рассматриваться:

Налоговая практика и Внешнеэкономическая деятельность.

Форум даст ответ на актуальные вопросы по внешнеэкономических операций. Расскажет о последних судебные практики по административным спорам, практики по разрешению налоговых споров. Интернет-услуги нерезидентов: как платить НДС по новым правилам. Поделится полезной информацией об ответственности за торговые долги предприятия и вопросы налоговой амнистии.

Электронная коммерция. Интернет бизнес.

Форум раскроет последние тренды e-commerce в 2021 году. Раскроет правовые аспекты и перспективы развития E-менеджмента. Очень важный вопрос кибербезопасности, как защитить и сохранить цифровые активы – советы лучших специалистов, и как уберечь свой онлайн-бизнес от кибермошенников. Конфиденциальная информация: какую информацию могут предоставлять телефонные операторы Украины и на каких условиях?

Расскажет последние судебные практики по разрешению вопросов авторского права в онлайн-бизнесе.

Торговое право, таможня, споры по внешнеэкономической деятельности.

Спикеры форума расскажут о последних судебных практиках по спорам о внешнеэкономической деятельности. Дадут практические рекомендации по заключению договоров в ВЭД. Осветят тему правового сопровождения по обеспечению в международной торговле и международный арбитраж, как найти активы. Поделятся как снять арест имущества иностранных компаний.

Инвестирование. Международная торговля. Комплаенс.

Форум поможет с пониманием вопросам разрешения инвестиционных споров. Обсудит тему открытия рынка земли в Украине. Раскроет тему безопасности государственных реестров во время рынка земли. Зацепятся вопросы финансового мониторинга 2021: субъекты, порядок проведения и кто несет ответственность. Даст понимание в вопросе банковского комплаенс, как элемента торгового процесса.

Подробная информация и регистрация.

По поводу партнерства:

Аксенова Анна Дмитриевна, aksenova@uaa.org.ua, тел. моб .: 067 441 27 октября

По поводу вопросам участия и оплаты:

Плотникова Лилия Витальевна, plotnikova@uaa.org.ua, тел. моб: 067 327 53 32

До встречи на форуме!