Mercedes создала авто, которым можно управлять силой мысли

Компания Mercedes в рамках выставки IAA Mobility 2021 продемонстрировала интерфейс «мозг-компьютер» (BCI), которым оснащен концептуальный автомобиль Mercedes-Benz Vision AVTR. Посетители могут лично испытать функцию контроля.
Об этом пишет издание techradar.com.
Концепт Vision AVTR впервые был представлен на выставке CES 2020, где Mercedes показала, что авто способно распознавать водителей по их сердцебиению и особенности дыхания, но включение контроля над машиной при помощи лишь силы мысли — новое дополнение.
Технология в ее нынешнем виде требует, чтобы пользователь имел устройство BCI, которое считывает мозговые волны, которые затем могут быть преобразованы в команды для транспортного средства. Mercedes заявляет, что «после короткого процесса калибровки» продолжительностью около одной минуты любой сможет выполнять определенные функции внутри автомобиля, используя одни лишь мысли.
Фото: techradar.com
Работает все просто: пользователи должны сосредоточить внимание на определенных световых точках на цифровой приборной панели, и система определит с помощью устройства BCI, какую из функций следует активировать.
Mercedes так описывает систему: «устройство BCI измеряет активность нейронов коры головного мозга в режиме реального времени; анализирует измеренные мозговые волны и распознает, на какие световые точки пользователь направляет все внимание. Чем сильнее человек фокусируется, тем выше его нейронная активность. Затем устройство запускает нужную функцию в автомобиле».
Несмотря на то, что люди уже сегодня могут опробовать концепт, в Mercedes дали понять, что эта технология не найдет применение в серийных машинах в ближайшее время.
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