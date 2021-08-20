0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Mercedes создала авто, которым можно управлять силой мысли

Mercedes создала авто, которым можно управлять силой мысли

Компания Mercedes в рамках выставки IAA Mobility 2021 продемонстрировала интерфейс «мозг-компьютер» (BCI), которым оснащен концептуальный автомобиль Mercedes-Benz Vision AVTR. Посетители могут лично испытать функцию контроля.

Об этом пишет издание techradar.com.

Концепт Vision AVTR впервые был представлен на выставке CES 2020, где Mercedes показала, что авто способно распознавать водителей по их сердцебиению и особенности дыхания, но включение контроля над машиной при помощи лишь силы мысли — новое дополнение.

Технология в ее нынешнем виде требует, чтобы пользователь имел устройство BCI, которое считывает мозговые волны, которые затем могут быть преобразованы в команды для транспортного средства. Mercedes заявляет, что «после короткого процесса калибровки» продолжительностью около одной минуты любой сможет выполнять определенные функции внутри автомобиля, используя одни лишь мысли.


Фото: techradar.com

Работает все просто: пользователи должны сосредоточить внимание на определенных световых точках на цифровой приборной панели, и система определит с помощью устройства BCI, какую из функций следует активировать.

Mercedes так описывает систему: «устройство BCI измеряет активность нейронов коры головного мозга в режиме реального времени; анализирует измеренные мозговые волны и распознает, на какие световые точки пользователь направляет все внимание. Чем сильнее человек фокусируется, тем выше его нейронная активность. Затем устройство запускает нужную функцию в автомобиле».

Несмотря на то, что люди уже сегодня могут опробовать концепт, в Mercedes дали понять, что эта технология не найдет применение в серийных машинах в ближайшее время.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.