Старт бизнес-сезона: как чувствуют себя он-лайн предприниматели

Finance.ua как портал, который информирует о настроениях украинского бизнеса, рассказывает, готовы ли предприниматели к новому сезону и возможным карантинным ограничениям.
4 из 10 предпринимателей в онлайне считают, что их бизнес не готов к возможным карантинным ограничениям. В среднем у каждого предпринимателя в онлайне проходит 17 успешных сделок в месяц. Лишь 7% утверждают, что отзывы эффективнее рекламы.
Опрос OLX более 2 тысяч предпринимателей накануне бизнес-сезона показал, готовы ли владельцы к возможным карантинным ограничениям и как складываются отношения предпринимателей и их клиентов в Украине.
В преддверии активного бизнес-сезона несмотря на возможные карантинные ограничения предприниматели продолжают развивать свое дело в онлайне. Конечно, преимущества у тех, кто предлагает локальную продукцию и услуги или вообще имеет собственное предприятие.
Портрет бизнес-продавца в интернете. С началом осени стартовал и осенний сезон шопинга со сменой гардероба, подготовки авто и поиска жилья. Поэтому сейчас самые популярные категории для ведения бизнеса — продажа одежды и обуви, аренда и продажа недвижимости, автозапчасти, а также детские товары.
Прибыль. 93% онлайн-бизнесов отмечают, что их ежемесячный доход с учетом всех расходов и уплаты налогов не превышает 20 тыс. грн. Еще 5% получают от 20 до 50 тыс. грн, другие — более 50 тыс. грн.
В среднем у предпринимателей проходит 17 успешных сделок в месяц. Некоторые же имеют рекордные показатели — 90-99 выполненных заказов. Интересно, что несмотря на средний показатель постоянных клиентов — 9 ежемесячно, существуют случаи, когда более 90 лояльных людей обращались к владельцам бизнеса за повторным получением услуг или приобретением товаров.
Больше всего клиентов ценят за:
- скорость покупки (45%);
- своевременность ответа, открытость и адекватность (37%);
- доверие к бизнесу и товару (37%);
- доброжелательность (34%).
В ответ каждый седьмой предприниматель готов предоставить лояльному клиенту скидку. Еще 34% — оформят заказ вне очереди или в нерабочие часы, а 26% – в случае необходимости доставят товар бесплатно.
Что раздражает. 61% не довольны, когда клиент долго расспрашивает о товаре и в итоге не покупает его. 37% переживают из-за грубого и агрессивного общения, а каждому четвертому владельцу не нравятся просьбы о скидке. Еще среди частых причин негатива со стороны бизнеса — ситуации, когда покупатели не забирают товар в отделении выбранной ими транспортной компании. Несмотря на это 56%, даже испытывая раздражительность, не готовы отказаться от клиента.
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